Jokić ili Porzingis? Ko je zaslužio ol-star, zbog koga bi platili ulaznicu, na koga je trener besan...

Kada su došli u NBA ligu, nisu im se baš svi obradovali u novim klubovima. Nikola Jokić i Kristaps Porzingis stigli su kao nebrušeni dijamanti iz malih evropskih klubova. Jokić je draftovan godinu ranije, ali su 2015. obojica prešli Atlantik. Porzingis kao četvrti pik.

Međutim, dobar deo navijača u njihovim klubovima bio je nezadovoljan. U Koloradu su se bunili što je Denver doveo još jednog anonimnog stranca, govorili da je to užasan potez i predviđali da mu Nagetsi neće ni ponuditi ugovor. Još goru dobrodošlicu je dobio Porzingis kojeg su prepotentni navijači Niksa izviždali. Godinu i po dana kasnije, Jokić je najbolji igrač Denvera i otkriće NBA lige, a Porzingis je već preuzeo Karmelu Entoniju ulogu gazde u Niksima.

U sinoćnjem duelu, Jokić je potpuno zasenio Porzingisa. Možda je imao i poseban motiv...

„Nikola je došao do mene i pitao me: 'Zašto je Porzingis na ol-star takmičenju u veštinama, a ne ja? Igrao sam kao plejmejker'. On je igrač za kojeg bih platio ulaznicu. Zbog njegovih veština, žara sa kojim igra i uživanja dok to radi“, rekao je Denverov trener Meloun.

Jokić je vrlo skromno istakao zaslugu celog tima za rekord karijere...

„U trećoj četvrtini su mi samo gurali loptu u ruke i shvatio sam da mi veruju. To je sjajan osećaj. Kada znate da saigrači imaju poverenje. Bio sam agersivan i napadao sam ih. Nsaterao sam ih da se muče u odbrani, a kada se mnogo trdiš u odbrani onda ti je u napadu zantno teže“, rekao je Jokić.

Letonac nije znao šta da radi sa Jokićevim napadačkim arsenalom.

„Nisam uživao danas na terenu. Svaki put kada izađeš na parket, moraš da uživaš u utakmici i da istri osećaj priuštiš i navijačima. Danas to nije bio slučaj... Jokić ima mekanu ruku oko reketa i brz je. Svaki put sam išao da ga blokiram i svaki put sam kasnio pola sekunda. I onda je on pogađao te šuteve preko mene... Ali prizanejm da je pružio neverovatnu partiju. Neverovatnu!“, konstatovao je Letonac.

Porzingis je posle meča bio na meti kritika Njujorkovog trenera Džefa Hornaseka zbog slabe odrbane na Jokiću.

„Trebalo bi da je brži od tog momka (Jokića op.a.), trebalo bi da ga sačuva. Nije problem da ga Jokić ponekad nadjača, ali većina njegovih poena su bili lagani. Samo se okretao okolo i ubacivao nam lopte u koš. Ako naši momci misle da je to način na koji se čuva protivnik, moraćemo da razgovaramo“, poručio je Hornasek.

