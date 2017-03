To nije Medžik, to je Jokić! Srbin imao asistenciju sezone, pa uništio Lejkerse (VIDEO)

Mladi Somborac ubacio 18 poena i zabeležio devet skokova, a Denver novom pobedom došao nadomak plasmana u plej-of

Veličina slova A A A

Nikola Jokić je suvo zlato Denvera! Srpski centar nastavio je da oduševljava publiku u Koloradu sjajnim potezima, ali važnije od toga, najzaslužniji je za pobedu Nagetsa koji su napravili ogroman korak ka osvajanju osmog mesta na Zapadu i plasmanu u plej-of.

Denver je na svom parketu prosto pregazio nekada moćne Los Anđeles Lejkerse sa 129:101, a srpski centar pružio je još jednu partiju za pamćenje. Mladi Somborac na terenu je proveo 24 minuta i za to vreme postigao 18 poena, uhvatio devet lopti i podelio četiri asistencije. Imao je sasvim pristojan šut iz igre, pogodio je osam od 13 pokušaja, a ovoga puta je broj izgubljenih lopti sveo na samo jednu.

Ali ova partija Jokića najviše će se pamtiti po asistenciji koja je već „zapalila“ društvene mreže. Naime, igrao se peti minut druge četvrtine, kada je Jokić pokupio jedan odbitak posle šuta za tri poena i u stilu najvećih majstora plejmejkera, bez gledanja, iza leđa uposlio Vila Bartona koji je potom snažno zakucao sa dve ruke.

Bez dileme, bio je to potez večeri, a mnogi kažu i asistencija sezone u režiji srpskog košarkaškog majstora. Otprilike u stilu Medžika Džonsona koji sada obavlja ulogu generalnog menadžera Lejkersa i mogao je noćas na licu mesta u Denveru da uživa u ovakvoj asistenciji. Možda je to na neki način bio i melem na ranu za njega, kada već ekipa koju predvodi nije uspela da izbegne poraz.

I upravo u pomenutoj drugoj četvrtini u kojoj su navijači videli potez večeri, Denver je napravio veliku seriju od 22-2 kojom je praktično već u ranoj fazi utakmice potpuno nokautirao slabašne goste.

Nagetsi su tako došli do treće uzastopne pobede, odnosno šeste u poslednjih osam utakmica i jasno je da je trener Meloun uspeo da podigne formu onda kada je bilo najvažnije, u finišu borbe za plasman u doigravanje.

Pored Jokića, u timu Denvera zapažen je bio već pomenuti Barton sa 22 poena, a Italijan Danilo Galinari dodao je na to još 18 poena. U senci odlične Jokićeve partije ostao je i sjajan nastup hrvatskog centra u dresu Lejkersa, Ivice Zubca. On je ostvario rekord karijere sa 25 poena i postao je prvi tinejdžer u istoriji Lejkersa kojem je to pošlo za rukom, a pritom je imao i 11 uhvaćenih lopti.

Košarkaši Denvera sada imaju dva dana pauze, a onda im u goste dolazi drugi tim iz Los Anđelesa, Klipersi.

(FOTO: Action Images)