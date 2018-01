Jokić je Denverov meč-viner! Nikolin tripl-dabl, Bobi blizu dabl-dabla (VIDEO)

Nikola Jokić je ponovo u centru pažnje! Izgleda da su svi oni razgovori sa Majklom Melounom došli na naplatu. Nikola se pre svega psihički smirio i to se videlo u meču u kom je Denver dobio Dalas s 91:89.

Samo, Nikola "nije poslušao" trenera pošto je odigrao baš kao Supermen.

Jokić je bio meč-viner za Nagetse jer je postigao koš za pobedu na 1:13 do kraja. Otvorio se na vrhu kapice i prostrelio mrežicu, pokazalo se kasnije da je to bio koš vredan pobede.

Bila je to odlična partija našeg Somborca. Postigao je 11 poena (5/13 iz igre), 16 skokova, 11 asistencija i dve blokade za 39 minuta u igri. Novi je to tripl-dabl na kontu našeg mađioničara pod obručima. drugi ove sezone.

Naravno, partiju je začinio nekim samo njemu znanim potezima, kao što su bile asistencije jednom rukom iz dodira. Takođe, pogađao je i neke čudne šuteve iz koraka unazad poput Dirka Novickog, koji je ove večeri bio prekoputa i mogao je da "uživa" u Jokićevim potezima.

Da je još bio precizniji u šutu sigurno da bi cela partija tek onda dobila na značaju, ali i da bi se Denver manje mučio.

