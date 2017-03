Jokić, Jokić, Jokić! Svi pričaju samo o košu preko Lebrona: Žestoki Srbin, borba teškaša, priče za unuke... (VIDEO)

Fenomenalan potez srpskog asa je udarna vest posle pobede Denvera nad šampionima

Denver je upisao jednu od ključnih pobeda u sezoni, srušio šampione iz Klivlenda, a Nikola Jokić je još jednom pokazao da je jedna od zvezda u usponu NBA lige.

Srpski centar je blistao protiv Kavsa, a posebno se istakao majstorskim košem u direktnom duelu sa Lebronom Džejmsom. Tri minuta pre kraja treće četvrtine, Jokić je pobedio Kralja u direktnom duelu i bio je to prelomni trenutak da Nagetsi krenu ka pobedi.

Posle utakmice, svi su pričali samo o sjajnom potezu Jokića...

„To je bio odlučujući momenat... Lebron je jedan od najboljih u istoriji ovog sporta i znam koliko sam privilegovan što sam ga trenirao pet godina. U Nikolu su tada bile uprte sve oči... Svi su se nadali da će nešto da se desi. Bilo je to kao borba teškaša u boksu. Nikola ga je ugurao dole i poentirao, a u publici je usledila erupcija oduševljenja. Bio je to ključni potez Jokića. Zato je on veliki igrač. Davao je on i ranije koševe protiv najboljih, ali ovo je bio pogodak preko jednog od najboljih u istoriji koji može da čuva rivale na pozicijama od jedan do pet. Siguran sam da će Nikola pokazivati unucima jednog dana ovaj koš... On je žestoki momak iz Srbije. On se nikoga ne plaši. Lebron je veliki igrač, veliki takmičar, ali Nikola neće ustuknuti ni pred njim, ni pred ostalim protivnicima“, rekao je oduševljeni Denverov trener Majkl Meloun posle meča.

I saigrači su oduševljeni Nikolinom igrom i potezom koji je prelomio meč.

„Svi smo bili uzbuđeni što smo to konačno videli. Sa nestrpljenjem smo čekali da vidimo taj duel Nikole i Lebrona. Jokić je u tom okršaju izvukao ono najbolje iz sebe i potpuno je raspalio publiku. Džoker je pokazao šta sve može i koliko je dobar“, rekao je Kenet Farid.

„Postizanje takvog koša je oslobodilo energiju sa tribina. Ovo je ogromna pobeda zbog načina na koji smo došli do nje. Bilo je napeto u tim trenucima, njihov trener je dobio tehničku, a Jokić je postigao takav koš“, kaže Geri Heris.

Posebno zanimljive su izjave Vila Bartona koji u stilu Mute Nikolića kaže „da je sve to normalno“.

„Nemam ništa novo da kažem. To vam je Jokić. On je nadolazeća zvezda lige i onaj koš je bio njegova lična karta. Nebitno je ko mu je rival. Lebron je velikan, ali to ne znači da ne smete da dajete koševe preko njega. Kada je 'spakovao' Lebrona, nije baš da sam pao u trans. Jer ja očekujem da postiže takve poene bez obzira ko ga čuva“, rekao je Barton.

