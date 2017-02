Jokić kao od majke rođen, lopta sa potpisima igrača i Melounov najgori zagrljaj u životu (FOTO)

„Bio sam go skroz. To je istina. Bio sam go i zagrlio sam ga“

Kao suvoj zemlji kiša. Tako je Denveru nedostajao Nikola Jokić tokom poslednjih osam dana, u kojim su Nagetsi upisali pobedu i dva poraza. Ali, sve se brzo okrenulo nabolje - srpski reprezentativac ponovo je gazda Denvera!

U noći za pamćenje, koju je obeležio svojim prvim tripl-dablom karijere, Nikola Jokić imao je još jedan nezaboravni trenutak. Ne samo što ubira plodove mukotrpnog rada i postavlja standarde, već je posle utakmice od saigrača na poklon dobio loptu sa potpisima celog tima. Ali, ovaj događaj nije prošao bez komične scene čiji se detalji tek prepričavaju.

Naime, loptu sa potpisima Jokiću je uručio trener Majkl Meloun, ali to je učinio u trenutku kada je Srbin bio go, kao od majke rođen! I ne samo to. U razgovoru sa američkim novinarima posle utakmice Jokić nije krio da je imao jedan bliski susret sa svojim šefom.

„Da, Meloun mi je dao loptu. I zagrlio sam ga“, nasmejao je novinare Jokić, da bi onda tek dodao:

„Bio sam go skroz. To je istina. Bio sam go i zagrlio sam ga“, ozbiljno će Somborac, da bi onda trener Meloun uskočio sa:

„Bio je to najgori zagrljaj u mom životu“.

Posle nekoliko trenutaka iskrenih osmeha među pripadnicima „sedme sile“, usledila su malo ozbiljnija pitanja. Pre svega o utiscima posle pobede nad Milvokijem.

„Jako sam srećan jer sam pomogao timu. Oni su nas napadali i pritiskali, ali sam uspeo da postignem nekoliko lakih poena. To mi je donelo određeno olakšanje, jer smo kasnije uhvatili ritam i dobili utakmicu“, iskreno je otvorio priču Jokić.

Američke novinare interesovalo je kako se Somborac osećao na parketu posle pauze zbog oporavka od povrede kuka?

„Osećao sam se odlično. Klupski doktori i fizioterapeuti odradili su vrhunski posao kako bi me što pre vratili u ritam, zato sam imao utisak kao da nisam ni izostajao“.

Evidentno je da njegovo samopouzdanje raste kako vreme prolazi, ali ono što su se mnogi pitali jeste šta se to promenilo kod Jokića u odnosu na prvu godinu u NBA ligi?

„Drugačije je. Bitno je da igram dobro i da pomažem timu da igra još bolje. Što se mene tiče, sve je, manje-više, isto“.

S obzirom da je Jokić ubeležio svoj prvi tripl-dabl, jedno od pitanja je bilo da li je Nikola bio svestan koliko je blizu takvog uspeha i da li mu je to stvorilo neki pritisak?

"Ne, ne. Samo sam osetio da su igrači Milvokija bili znatno agresivniji na meni u drugom poluvremenu. Ali, našao sam način da pomognem timu i to mi je važno. Sve je mnogo lakše kada igramo zajedno".

Za kraj još jedno ozbiljno pitanje i šaljivi odgovor Nikole Jokića - koliko minuta misliš da ćeš dobiti posle ove utakmice?

"Da sam ja trener, dao bih sebi 49 minuta (utakmica u NBA traje 48 minuta prim. aut.)", nasmejao se Somborac i onda nastavio:

"Nije ni bitno uopšte, samo dok je Vilson na klupi".

Veliki košarkaš i šaljivdžija - Nikola Jokić!