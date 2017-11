Jokić meč-viner protiv Tandera, Vestbruk kriminalno šutirao! Kad se Bogdan zagrejao, trener ga izbacio... (VIDEO)

U derbiju noći Harden bolji od Lebrona...

Veličina slova A A A

Druga uzastopna pobeda Kingsa i druga u nizu Denver Nagetsa - Srbi zapaženi i noćas u najvećem košarkaškom cirkusu na svetu! Bogdana Bogdanovića nije išao šut, ali je na kraju došao do brojke od devet poena, dok je Nikola Jokić bio na svom uobičajenom nivou - dabl-dabl.

Denver je iznenadio Oklahomu i slavio rezultatom 102:94, što je njegova četvrta pobeda u pet poslednjih susreta, a Jokiću je pripala i uloga meč vinera, pošto su Nagetsi trijumf obezbedili posle njegovog skoka u napadu i poena, i sve na pedesetak sekundi do kraja. Srpski as je, doduše, jako loše otvorio utakmicu, odmah zaradio dve lične i za prvo poluvreme postigao samo četiri poena, da bi u nastavku zaigrao kako ume i bio ključni čovek u preokretu domaćeg sastava.

U odlučujućim momentima Oklahoma je zapala u veliku šutersku krizu u čemu je prednjačila prva zvezda Rasel Vestbruk, čija je kriminalno loša partija došla glave Tanderima. Prošlogodišnji MVP šutirao je sramotnih 27 odsto iz igre, iliti, ubacio je šest od 22 ispaljena hica. Kad god je bilo bitno - promašio je. Meč je na kraju završio sa 13 poena za 35 minuta na parketu...

Drugi superstar Oklahome Karmelo Entoni bio je kudikamo bolji. On je brojao do 28 i tom učinku pridodao šest skokova.

Nikola Jokić pored odlučujućeg koša ubacio je još 13 poena i uhvatio 11 lopti za 27 minuta. Trojke ga nisu išle kao pre neku noć. Jutros samo 1/5. najefikasniji kod pobednika bio je Mudiaj sa 21 poenom, a sa 17 je doprineo Milsap. Nije zanemarljiva ni uloga rezervista Plamlija i Bartona - po 13 koševa.

A u okršaju Sakramenta i Filadelfije viđena je drama u finišu. Na kraju trijumf Kingsa 109:108 uz koš DeArona Foksa 14 sekundi pre kraja. Probao je u poslednjem napadu Džoel Embid, ali nije pogodio. Poput Jokića, ni Bogdan se nije proslavio u prvom poluvremenu. Krenuo je sa 0-5, da bi do velikog odmora "podigao" procenat iz igre na 1/8. U trećoj deonici naš as bio je najbolji i došao do učinka od devet poena, tri skoka, dve asistencije i jedne ukradene lopte. Bez obzira na dobar zalet trener ga u poslednjoj deonici nije uvodio u igru.

Kod Kingsa najbolji su bili Zak Rendolf sa 20 i Džastin Džekson sa 19 poena. U poraženom timu Kovington 24, Embid 22 (plus 15 skokova), Simons 18, Redik 14, Šarić 13 (plus deset skokova)...

U derbiju večeri Hjuston je srušio Kavalirse - 117:113 i naneo im već sedmi poraz u sezoni. Uz to, Džejms Harden nadvisio je Lebrona Džejmsa (35 naspram 33 poena). Brada je upisao drugi tripl-dabl u sezoni, jer je pored toga još uhvatio 11 lopti i podelio 13 asistencija. Pobednika je, međutim, rešio poen Klinta Kapele na deset sekundi pre kraja, a sve posle ofanzivnog skoka istog igrača. On je meč završio sa 19 koševa i 13 uhvaćenih lopti. Erik Gordon ubacio je 20, a Trevor Ariza 17.

Pored Džejmsa u redovima Klivlenda istakao se Džef Grin sa 27 koševa...

SVI NOĆAŠNJI REZULTATI

Vašington - LA Lejkers 111:95

/Vol 23 - Lopez 15/

Toronto - Nju Orleans 122:118

/DeRozan 33 - Holidej 34/

Hjuston - Klivlend 117:113

/Harden 35 - Džejms 33/

Sakramento - Filadelfija 109:108

/Rendolf 20 - Kovington 24/

Denver - Oklahoma 102:94

/Muadiaj 21 - Entoni 28/

ZAPADNA KONFERENCIJA

ISTOČNA KONFERENCIJA

(foto: Action Images)