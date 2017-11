Jokić: Mislim da sam milion puta šutnuo ovog leta!

"Farid mi je dobacivao tokom meča "Ubaci 50, ubaci 50"

Nikola Jokić je u trijumfu Denvera protiv Bruklina postigao 41 poen i uhvatio 12 lopti, ukrao dve lopte, igrao 31 minut, a njegov učinak bi sigurno bio još impresivniji da nije morao da napusti parket zbog šest ličnih grešaka.

Sve u svemu utakmica za pamćenje. Toliko je igrao dobro da mu je saigrač Kenet Farid dobacivao "Ubaci 50".

"Ma, kome god da ide, vi poželite da mu date loptu. Kenet Farid je u jednom trenutku počeo da mi dobacuje - ubaci 50, ubaci 50! Veliki je to broj", prokomentarisao je Jokić kroz osmeh.

Srpski košarkaš ističe da mu ovakvim igrama doprinosi činjenica da je individualno radio tokom leta.

"Mislim da sam milion puta šutirao ovog leta. I za tri poena, i za dva, i iz prodora... Mislim da sam uradio važan posao ovog leta. Nedostaje mi to. Em moj rodni grad, em moj kum koji je radio sa mnom i drao se na mene. O, to je bilo zabavno. Stvarno mi nedostaje to. Ali, mislim da sam stvarno dobro radio letos i ovo je samo posledica toga. A moj kum... E, on vam toliko stvara pritisak, u onom pozitivnom smislu, da se samo dere 'Ajde, 'ajde, 'ajde! Možeš ti to!". To je na neki način zabavno. I, kada dođu utakmice, naravno da je osećaj drugačiji nego tada. Ali... i nije na neki način", rekao je Jokić.

