Jokić punio sve kolone, Bjelica iskoristio šansu, Bogdan i Bobi nisu igrali (VIDEO)

Nadali smo se da će četvorica srpskih košarkaša u noći između srede i četvrtka istrčati na parket NBA lige, ali samo su dvojica dobila šansu - Nikola Jokić i Nemanja Bjelica, a timovi za koje igraju doživeli su poraze premijernim mečevima nove sezone.

Košarkaši Denvera u gostima su izgubili od Jute Džez sa 106:96, a Jokić je imao veoma dobru minutažu. Na terenu je proveo 35 minuta, ubacio je sedam poena, mada ga baš i nije služio šut - 10/3 iz igre. Ipak, bio je raspoložen kada su u pitanju skokovi, pošto je uhvatio 12 lopti, a dodao je na to i osam asistencija.

Kod Nagetsa je najefikasniji bio Vil Barton sa 23 poena, a u pobedničkom taboru istakao se Francuz Rudi Gober sa dabl-dabl učinkom od 18 poena i 10 skokova. Alek Burks dodao je još 16 poena za ekipu iz Solt Lejk Sitija.

Trener Denvera Majk Meloun posle meča je pričao o tome koliko za organizaciju igre znače visoki košarkaši Nagetsa.

“Imamo poverenje u naše mlade plejmejkere. Obojica će dobiti šansu, bez obzira ko se vodi kao starter u nekoj utakmici. Ono što je sjajno kod ove ekipe je da se mi ne oslanjamo samo na njih kada je u pitanju organizacija igre i teret. Dosta se oslanjamo na naše visoke košarkaše, Nikolu i Pola (Milsapa). Tako da nam često pravi plejmejker nije ni potreban”, naveo je Meloun.

San Antonio Sparsi na svom terenu su savladali Minesota Timbervulfse sa 107:99, a u gostujućoj ekipi zapaženu ulogu, u odnosu na minutažu, imao je srpski internacionalac Nemanja Bjelica. On je na parketu proveo skoro 13 minuta i za to vreme postigao je devet poena, uhvatio tri lopte i dao jednu asistenciju. Sparse je do pobede predvodio Lamarkus Oldridž sa dabl-dabl učinkom od 25 poena i 10 skokova, Mari je dodao 16 poena, a Deni Grin je ubacio jedan više. Endru Vigins predvodio je Minesotu sa 26 poena.

Bogdan Bogdanović i Boban Marjanović nisu noćas izlazili na parket. Bogdanović je zbog lakše povrede zgloba gledao poraz Sakramenta na domaćem terenu od Hjustona sa 105:100, a Džejms Harden je ponovo bio junak Roketsa sa 27 poena. Odličnu partiju pružio je i Klint Kapela sa 22 poena i 17 skokova. Kod Kingsa je najbolji strelac bio Vili Koli-Stajn sa 21 poenom i 10 uhvaćenih lopti.

Marjanović nije nastupio pošto je trener Van Gandi odlučio da ga ne uvodi u igru, a srpski centar prvi meč u novoj sezoni mogao bi da odigra 20. oktobra protiv Vašington Vizardsa. Detroit Pistonsi noćas su na svom terenu ubedljivo savladali Šarlot Hornetse sa 102:90. Tobijas Heris predvodio je Pistonse sa 27 poena i 10 skokova.

