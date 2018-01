Jokić u problemu? Bogdan sve bolji, Bobi odličan! (VIDEO)

Lebron Džejms dominirao protiv Orlanda, Janis Adetokunbo se iživljavao u prestonici, Miloš Teodosić gledao kako Stef Kari uništava Kliperse... Džejson Tejtum heroj večeri

Četvorica od ukupno petorice srpskih košarkaša našlo se prethodne noći na NBA parketima. Bogdan Bogdanović, Boban Marjanović i Nemanja Bjelica proslavili su pobede na pravoslavni Božić, Nikola Jokić je pretrpeo neuspeh upravo od Bogdanovog Sakramenta i probudio sumnje kod navijača, dok je Miloš Teodosić odmarao kako bi se sprečilo obnavljanje povrede koja ga muči.

Srpskim ljubiteljima NBA košarke najzanimljivije bilo je u Golden 1 Centru, gde je Bogdan nadigrao Jokića, a Sakramento pobedio Denver rezultatom 106:98.

Upravo je najbolji srpski igrač i strelac na prošlogodišnjem Evrobasketu bio među zapaženijim figurama utakmice.

Bogdanović nije imao šutersko veče za pamćenje (3/9 iz igre), ali je za 32 minuta na parketu skupio 11 poena, pet asistencija, dva skoka i ukradenu loptu, čime se našao u grupi od čak sedmorice igrača Kingsa sa dvocifrenim učinkom. Kraljeve je predvodio Dearon Foks sa 18 poena, jedan manje ubacio je Vili Koli Stajn, uz neverovatnih sedam ukradenih lopti, dok je Badi Hild upisao 14 poena.

Denver je utakmicu „prodao“ zahvaljujući velikom broju izgubljenih lopti. Ukupno 25! Pomalo čudno, ali Vilson Čendler, Nikola Jokić i Džamal Mari imali su ih po pet, a Nagetsi su posed lopte ispustili greškom tačno deset puta u uvodnoj četvrtini. I pored toga gosti iz Kolorada bili su jako blizu pobede, ali se na putu isprečio vremešni Vins Karter sa dve jako bitne trojke. Prvo u ranoj fazi poslednje deonice, kada je Sakramento otišao na maksimalnih 13 poena viška, a onda i na nešto više od dva i po minuta pre kraja, kada je Bogdanović ukrao Jokiću loptu i dobio šansu da stavi tačku na meč.

Trej Lajls bio je najefikasniji kod Denvera sa 19 poena, Džamal Mari imao je 18 , a Vil Barton i Gari Haris po 17 poena. Nikola Jokić je za 34 minuta na parketu upisao tek osam poena (3/10 iz igre), te 10 asistencija i sedam uhvaćenih lopti.

Posle još jednog slabijeg napadačkog izdanja i druge uzastopne utakmice sa jednocifrenim brojem koševa, američki košarkaški kritičari zapitali su se šta se dešava sa Jokićem i zašto ne uzima više šuteva na utakmici, da bi pojedini čak došli do zaključka da je izgubio onu iskru koja ga je prošle sezone vodila do nebeskih visina.

Odlično veče iza sebe ima Boban Marjanović. Srpski gorostas je u Detroitovoj pobedi nad oslabljenih Hjustonom (108:101) skupio 10 poena, pet skokova i dve blokade i asistenciju za nešto više od 11 minuta na terenu.

Nemanja Bjelica ponovo nije imao svoje veče, ali je Minesota slavila. I to protiv Nju Orleansa rezultatom 116:98. Beli je odigrao 12 minuta i za to vreme uputio samo jedan šut iz igre, bio precizan i na kraju je imao dva poena, uz jednu uhvaćenu loptu. Vukove je do novog trijumfa vodio razigrani Karl Entoni Tauns sa 21 poenom i 16 skokova. Isti broj koševa imao je Džimi Batler, dok je Endrju Vigins ubacio 20 poena. Kod gostju najbolji je bio Demarkus Kazins sa 23 poena i 15 skokova, dok je Entoni Dejvis imao 16 poena i devet uhvaćenih lopti.

Heroj večeri bio je supertalentovani Džejson Tejtum, koji je trojkom u samoj završnici meča doneo pobedu Bostonu nad Bruklinom - 87:85!

Lebron Džejms je dominirao u pobedi Klivlenda nad Orlandom rezultatom 131:127 sa 33 poena, 10 skokova i devet asistencija, Janis Adetokunbo je bio na svom, Ol-star nivou u trijumfu Milvokija nad Vašingtonom rezultatom 110:103 sa 34 poena, 12 uhvaćenih i sedam podeljenih lopti. Najubedljiviji učinak prethodne noći imao je Stef Kari sa 45 poena, pošto je pregazio Los Anđeles Kliperse.

NBA - REZULTATI

LA Klipers - Golden Stejt 105:121

/Vilijams 23 - Kari 45/

Bruklin - Boston 85:87

/Danvidi 20 - Irving 21/

Detroit - Hjuston 108:101

/Haris 27 - Pol 16/

Indijana - Čikago 125:86

/Oladipo 23 - Portis 15/

Orlando - Klivlend 127:131

/Gordon 30 - Džejms 33/

Vašington - Milvoki 103:110

/Bil 20 - Adetokunbo 34/

Minesota - Nju Orleans 116:98

/Tauns 21 - Kazins 23/

Sakramento - Denver 106:98

/Foks 18 - Lajls 19/

