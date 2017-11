Jokić vs Vestbruk - šaka, nos, patos (VIDEO)

Rasel Vestbruk, prošlogodišnji MVP, baš nema sreće u okršajima sa Srbima... Preksinoć je izgubio od Bogdana, a jutros od Jokića, ali nije to sve. Zbog jednog duela sa Bogdanovićem, kada ga je udario po nosu, zaradio je tehničku grešku, da bi ga, evo, dan kasnije stigla "osveta". Sudar sa stasitim Somborcem i sada je njemu stradao nos. Čini se, mnogo gore nego Bogdanu...

Jokic caught Westbrook with an inadvertent elbow to the face a few minutes ago. Payback? pic.twitter.com/4aKbDHSQZu