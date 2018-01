Jokića guši Plamli? Bjelica igrao bez greške! (VIDEO)

Golden Stejt slavio bez Stefa Karija, Klivlend poražen od Indijane, Hjuston vezao i treću pobedu...

Kritike Majkla Melouna urodile su plodom - Denver se vratio na pobednički kolosek. Zamerio je trener Nagetsa svojim igračima da su se previše zaneli pričama o plej-ofu i zato okrenuo list u odnosu s njima, a oni su mu vratili pobedom nad Memfisom - 87:78.

Mada, za istu Nagetsi su u Pepsi Centru morali ozbiljno da nakvase dresove, pošto su prvo dozvolili protivniku da stekne prednost od čak 15 koševa, kako bi pojurili trijumf. Za razliku od nekih prethodnih utakmica Denver je ovog puta bio na željenom energetskom nivou, što je ekipi nedostajalo poslednjih sedmica. Bilo je jasno da košarkaši Denvera imaju cilj da poprave ovaj segment igre već protiv Memfisa, a to su uspešno učinili. A inicijalna kapisla došla je upravo s Memfisovim ozbiljnim dvocifrenim vođstvom, već na samom početku utakmice kada je rezultat iznosio - 23:8.

Uspavano su delovali domaći igrači, gotovo kao u nekim prethodnim mečevima, ali su se brzo trgnuli zategli odbranu i doveli napadačku igru u red. Vrlo brzo došlo je do rezultatskog poravnanja, a sredinom trećeg kvartala Denver je slomio otpor protivnika, preuzeo vođstvo koje do kraja utakmice više nije ispuštao.

Nikola Jokić ponovo nije odigrao utakmicu po ukusu košarkaških kritičara. Na terenu je proveo 28 minuta i za to vreme uzeo samo osam šuteva iz igre (?) uz tek tri uspešna pogotka i 7/8 sa linije penala. Na kraju je imao 14 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Pojedini američki novinari indirektno su doveli u pitanje kompatibilnosti Nikole Jokića i Mejsona Plamlija na parketu. Odnosno, da li je nekadašnji krilni centar Portlanda uzrok Jokićeve nešto slabije napadačke igre?

Mada brojke nisu tako drastično različite, izvučena statistika govori sledeće - kada su Plamli i Jokić na parketu srpski centar beleži beleži 16 poena, 11 skokova, šest asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu, a napredni indeks korisnosti (računa se drugačije od indeksa u Evropi) mu ide u minus. Kada Jokić, ipak, deli parket sa Trejem Lajlsom, onda ide na 21 poen, 11 skokova, pet asistencija, dve ukradene lopte i blokadu, a indeks mu je značajno u plus.

Zaključak ovog poređenja među američkim novinarima bio je sledeći - Plamli napadački "guši" Jokića, a Meloun ponavlja grešku iz vremena kada su svojevremeno Jusuf Nurkić i Nikola Jokić delili parket. Ta priča završila se Nurkićevim trejdom u Portland upravo za Plamlija.

Minesota je opet potvrdila potvrdila da je ekipa dostojna plej-ofa, pošto je vezala četvrtu pobedu, odnosno sedmu uzastopnu kod kuće i to protiv Njujorka - 118:108.

Pobeda možda nije bila lepa, u smislu kvaliteta košarke, ali Vukovi neće gledati u zube novom trijumfu. S odbranom se čekalo sve do poslednje četvrtine, a tada je Minesota dobila jak vetar u leđa s klupe, pa je bila na pravom nivou kada je bilo najvažnije.

Nemanja Bjelica je ovog puta imao je zapažen učinak. Bez greške - 10 poena (4/4 iz igre, 2/2 za tri), uz nekoliko bitnih reakcija u odbrani.

Najefikasniji igrači u pobedničkom timu bio je Karl Entoni Tauns sa 23 poena, 15 skokova i devet asistencija, te Taž Gibson sa 17 i Endrju Vigins sa 16 poena.

Golden Stejt je uspeo da nadigra Milvoki kao gost i to opet bez pomoći rovitog Stefa Karija - 108:94.

Trener Baksa Džejson Kid kao da je predosetio uoči početka utakmice da će njegov sastav teško moći da se izbori s Golden Stejtovim arsenalom, uprkos izostanku dvostrukog uzastopnog MVP lige.

Tako je i bilo - kad nema Stefa Karija, tu su Kevin Durant, Klej Tompson i Drejmond Grin da preuzmu stvari u svoje ruke. Ratnici su držali vođstvo u svojim rukama veći deo utakmice. Do poluvremena imali su 14 poena viška, ali Baksi su se u trećem kvartalu vratili u život i nadigrali protivnika sa 33:17 kako bi nakratko preuzeli primat. Ali, dva hica Kevina Duranta u završnim sekundama napada u samoj završnici meča odnela su pobedu na stranu Golden Stejta.

Durant je meč završio sa 26 poena (12/20 iz igre), Grin je opet flertovao s tripl-dablom pošto je skupio 21 poen, 10 skokova i sedam asistencija. Kod domaćina Janis Adetokunbo je upisao 23 poena (10/19 iz igre), dok je Erik Bledso dodao 21 poen.

Klivlend je opet sve uprskao i vezao treći poraz. I to u meču protiv Indijane, gde je uspeo čak da skrcka prednost od 22 poena i prepusti takmacu pobedu - 97:95.

Interesantno, najvažnije poene na utakmici postigao je Viktor Oladipo i to sa distance, na tačno 130 sekundi pre kraja utakmice. Indijana je tada preuzela vođstvo i povela sa 96:95. Praktično do kraja utakmice niko nije uspeo više da postigne koš iz igre, a ključni trenutak dogodio se na dve sekunde do poslednjeg zvuka sirene, kada je Lebron Džejms otišao u aut sa sve loptom. Posle toga je Klivlend pravio faul, a Daren Kolison je bio polovičnog učinka s penala i to uz pogodak iz drugog pokušaja. Za nešto više od jedne sekunde Kavsi nisu napravili mnogo, pa su opet pognute glave napustili teren.

Indijanin najefikasniji strelac bio je upravo Kolison sa 22 poena, dok je Oladipo ubeležio 19 poena. Bojan Bogdanović je za 29 minuta imao svega šest poena i skok. Lebron Džejms je na drugoj strani ubelećžio 27 poena, 11 asistencija i osam skokova, a Kevin Lav 21 poen i 10 uhvaćenih lopti.

NBA - REZULTATI

Šarlot - Juta 99:88

/Voker 22 - Mičel 35/

Indijana - Klivlend 97:95

/Kolison 22 - Džejms 27/

Vašington - Orlando 125:119

/Bil, Vol 30 Pejton 27/

Atlanta - Bruklin 105:110

/Šreder 34 - Danvidi 20/

Milvoki - Golden Stejt 94:108

/Adetokunbo 26 - Durant 26/

Minesota - Njujork 118:108

/Tauns 23 - Džek 18/

Nju Orleans - Portland 119:113

/Dejvis 36 - Lilard 23/

Denver - Memfis 87:78

/Barton 17 - Gasol 22/

Finiks - Hjuston 95:112

/Buker 27 - Pol 25/

