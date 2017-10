Jokićev dabl-dabl nedovoljan za Denver... Brine prazna kolona u asistencijama (VIDEO)

Nemanja Bjelica slabiji nego u prethodnoj utakmici, Boban Marjanović ponovo van igre

Nikola Jokić je uspeo da pronađe prepoznatljivi ritam, ali to i dalje nije dovoljno da bi Denver uspostavio rezultatski balans. Prethodne noći Nagetsi su bili gosti Šarlota, ali se nisu lepo proveli. Stršljenovi su uboli jako i nisu puštali sve dok protivnik nije pao na zemlju - 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25).

Srpski centar je pribeležio dabl-dabl sa 18 poena (8/11 iz igre), uz čak 11 skokova i dve ukradene lopte za 30 minuta u igri. To nije bilo da Denver bude kompetentan u Šarlotovom domu. Mada je uspeo napadački da se nosi sa Dvajtom Hauardom i Frenkom Kaminskim, kritičari su podvukli učinke dvojice protivnika, pošto je prvi ubacio 15, a drugi 20 poena. S tim da je Hauard ubeležio čak 19 uhvaćenih lopti!

Takođe, analitičari dešavanja u Denveru izrazili su brigu zbog toga što je Jokić prvi put nakon godinu dana ostao „prazan“ u koloni završnih dodavanja, a takođe su apostrofirali i to da je momak iz Sombora počeo sve manje da ulazi u fizičke duele neposredno ispod koša, odnosno da se najviše služi šutem.

Mada je to tema za dublju analizu, brojke sa sinoćnje utakmice pokazale su da mu je šut bio stabilan i konstantan, a imao je i pogodak gotovo uz zvuk sirene. Tačno uoči odlaska na zasluženi predah.

Što se same utakmice tiče, Šarlot nije imao gotovo nikakvih problema da nadigra Denver. Već do poluvremena razlika je iznosila ogromnih 25 poena, a do kraja utakmice Hornetsi su samo održavali distancu i tako overili trijumf.

Osim Jokića 18 poena imao je i Geri Haris, dok je Džamal Mari skupio 16 poena, pet asistencija i tri skoka.

Na terenu se prethodne noći našao i Nemanja Bjelica. Ovog puta nije bio učinka kao na prethodnom meču - sedam poena, tri skoka i asistencija u Minesotinom porazu od Detroita - 101:122 (26:23, 18:40, 29:28, 28:31).

Presudna je bila druga četvrtina utakmice, u kojoj je Detroit ukrotio Vukove i ubacio vrtoglavih 40 poena, uz tek 18 primljenih koševa.

Pistonse su do pobede vodili Ejveri Bredli sa 20 i Andre Dramond sa 15 poena, uz isto toliko uhvaćenih lopti. Isti broj koševa imao je i Stenli Džonson, dok je najefikasniji u timu bio Tobijas Haris sa 34 poena.

Kod Minesote najbolji je bio Karl Entoni Tauns sa 23 poena i 10 skokova, dok je Endrju Vigins ubacio 21 koš.

Boban Marjanović ni u trećoj od dosadašnjih pet utakmica nije bio aktivan...

NBA - rezultati

Šarlot - Denver 110:93

/Kaminski 20 - Jokić 18/

Detroit - Minesota 122:101

/Džonson 34 - Tauns 28/

Filadelfija - Hjuston 104:105

/Redik 22 - Gordon 29/

Bruklin - Klivlend 112:107

/Dinvidi 22 - Džejms 29/

Majami - San Antonio 100:117

/Džonson 23 - Oldridž 31/

Oklahoma - Indijana

/Entoni, Vestbruk 28 - Oladipo 35/

Dalas - Memfis 103:94

/Smit 19 - Gasol 26/

Finiks - Juta 97:88

/Voren 27 - Hud 22/

Golden Stejt - Toronto 117:112

/Kari 30 - Derozan 24/

LA Lejkers - Vašington 102:99

/Ingram 19 - Bil 28/

(FOTO: Action Images)