Jokićev govor tela i poruka - čoveče, ne moraš svako veče da budeš Supermen!

Razgovor Majkl Melouna i Nikole oči u oči, januarski problemi i odličan savet Vila Bartona

Veličina slova A A A

Nikola Jokić je imao jedan malo lošiji period u igri, opao mu je procenat šuta, a samim tim i samopouzdanje. To su primetili i njegovi saigrači, kao i trener Majkl Meloun. Nije se treneru dopao govor tela našeg centra.

Inače, trener Meloun je imao individualni sastanak sa svakim od igrača Denvera pre i posle nedeljnog treninga.

Sada je otkrio šta je rekao Jokiću.

"Čoveče, samo moraš da dišeš", bile su prve reči Melouna, a piše Denverpost.

Trude se u Denveru da nađu balans s Jokićem. Pokušavaju da ga nauče da kontroliše emocije bolje nego do sada. Uopšte nije pitanje da li je on igrač franšize, pa zato i protivničke odbrane mnogo više obraćaju pažnju na njega.

Pritisak cele situacije se oseća na Jokićevim plećima.

"Moram da pronađem način da ga iskoristim što bolje i da igram na njegove vrline. Ali to moram da učinim, a da ga ne dovedem u situaciju da kaže sam sebi - čoveče, moram da budem Supermen večeras. Ne želim da se oseća kao da je sve na njemu", rekao je Meloun.

I ovo se sve videlo na meču protiv Portlanda kada je Jokić odmah odigrao bolje i postigao 16 poena i imao 12 skokova protiv Portlanda. Na parketu se videlo olakšanje.

A nije tako delovao tokom januara. Meloun je pominjao Jokićev govor tela i sve je to dovelo do skora Nagetsa od 5-6 u januaru. To što je Nikola "previše razmišljao" dovelo je do opadanja njegovog procenta šuta i porasta izgubljenih lopti.

Saigrači žele da se što više opusti i da ne razmišlja o sporednim stvarima kao što su odluke sudija.

"Nikola samo mora da bude Nikola. I da ostane pozitivan. Da igra svoju igru. Zato je on to što jeste. Kada pravi greške, nekada ga vidite da je klonuo. On je i dalje dete. Mora da nauči da ostane mentalno jak i biće to sve u redu", rekao je Vil Barton.

Džamalu Mariju se svidela Jokićeva partija protiv Portlanda.

"Kada ima ovakvu vrstu pristupa meču - to diže celu ekipu. Kada je frustriran, kada smo svi frustrirani - to ne valja. U ovom meču se borio s nedaćama i takav nam treba", rekao je Mari.

(FOTO: Action images)