Jokićeve monstruozne brojke za kraj! Da mu Big Šek pozavidi (VIDEO)

Došao je kraj i ligaškog dela NBA sezone, a to znači i da su Nikola Jokić i Denver Nagetsi stigli do poslednje stanice puta dugog 82 utakmice. Mada se tim iz Kolorada odavno pomirio sa činjenicom da ni ove godine neće ugledati šta je s one strane vrata kluba gde pristup ima samo probrano društvo, srpski centar pobrinuo se da poslednja utakmica u sezoni bude - SPEKTAKL!

Nagetsi su u Oklahomi savladali Tandere rezultatom 111:105, a Nikola Jokić se ozbiljno igrao sa tim da u osamdeset i drugom meču probije barijeru kvadripl-dabla! Za 40 minuta na parketu Jokić je skupio 29 poena (9/14 iz igre), 16 skokova, osam asistencija, pet blokada i jednu ukradenu loptu! Koliko je izvanredni Somborac zaista bio ozbiljan u nameri da obori još jednu prečagu na putu do najviših visina govori i podatak da je do poluvremena imao 18 koševa, osam uhvaćenih lopti, pet asistencija i pet blokada!

Kakav način da se završi sezona.

Mada do kraja utakmice nije uspeo da stigne ni do tripl-dabla, ubeležio je brojke kakve je svojevremeno uspeo samo neponovljivi Šakil O'Nil. Da, Jokić je postao prvi košarkaš još iz ere Big Šeka koji je na jednoj utakmici pribeležio - 29 poena, 16 skokova, osam asistencija i pet blokada.

Drugo nije ni mogao u skraćenoj rotaciji, sa svega sedam igrača, koliko je Majkl Meloun izveo na parket. Pored mnogih, u timu nije bilo ni Vilsona Čendlera i Danila Galinarija. Poređenja radi, Oklahomin strateg Bili Donovan je šansu pružio čak trinaestorici igrača, uključujući i Rasela Vestbruka. Koji je, doduše, na parketu proveo tek 18 minuta, ali i za to vreme spakovao pet poena, pet skokova i osam asistencija.

I pored toga, utakmica je bila izuzetno tesna. Oklahoma je samo u jednom kratkom periodu, tokom drugog kvartala, imala dvocifrenu prednost. Gotovo sve do kraja utakmice viđena je prava rezultatska klackalica, da bi Denver početkom završne četvrtine serijom 11:2 stigao do prve ozbiljnije razlike (99:89). Ali sve je bilo rešeno praktično na ulazu u poslednji minut. Tada je na scenu stupio upravo Nikola Jokić. Srpski centar je ubacio pet vezanih poena na prelazu poslednjeg minuta utakmice, čime je Denveru obezbediuo pobedu.

Od košarke je odučio mladog Džeramija Granta, pre toga i Stivena Adamsa, ali i mnogo stariju kajlu poput Taža Gibsona, koji je pokušao da sačuva Jokića, ali mu nije pošlo za rukom.

Denver je sezonu tako završio sa ravno 40 pobeda, jednom manje od osmoplasiranog Portlanda, koji će ove godine igrati u plej-ofu.

Od ukupno sedam Denverovih igrača na parketu samo Majk Miler (bez poena) i Huančo Ernangomez (9p, 7sk) nisu uspeli da pribeleže dvocifrene brojke. Džamal Mari je imao 27, ruki Malik Bizli 17, a Mejson Plamli 16 poena. Kod domaćina najefikasniji bio je Taž Gibson sa 13 poena, kolio je imao i Džerami Grant. Jedan poen manje ubacio je Enes Kanter, dok je Aleks Abrines prikupio 11 koševa i šest skokova.

