Jokiću pobegao zglob, umereni optimizam u Denveru (VIDEO)

Srpski centar neće po dobrom pamtiti sudar sa Čikagom

Pamtiće se 37 poena Vila Bartona i njegovo polaganje 3,2 sekunda pre kraja za pobedu Denvera nad Čikagom od 111:110. Ali o tome će početi da se priča u punoj meri tek kada stignu rezultati detaljnih pregleda Nikole Jokića. Jer najbolji igrač Denvera teren je napustio 44 sekunda pre kraja druge četvrtine pošto je prethodno iskrenuo zglob.

Nije izgledalo nimalo lepo.

Jokić je u prodoru slučajno nagazio Džerija Grenta i izvrnuo zglob. Izveo je dva slobodna bacanja, ali se odmah videlo da je distorzija teže prirode i da neće moći da nastavi utakmicu. Ovaj put se zaustavio na osam poena i po četiri skoka i asistencije za 15 minuta na parketu, ali sve to nije nimalo bitno.

Važno je samo šta će reći doktori. Prema izvešajima iz SAD u Denveru su umereni optimisti, jer prema prvim procenama nije došlo do kidanja ligamenata, već samo do istegnića. Ali dok lekari to ne potvrde strepeće u Denveru.

Bez Jokića nije to isti tim, iako se protiv Čikaga provukao. Bulsi su doduše vodili većim delom utakmice, ali su u poslednjem minutu faulirali Bartona pri šutu za tri poena. On je pogodio sva bacanja, potom još jedno 20 sekundi pre kraja, a zatim je tim polaganjem rešio pitanje pobednika. Veliku podršku imao je u Geriju Harisu, strelcu 21 poena, i Kenetu Faridu, koji je ubacio 14 i imao 13 skokova.

Lauri Markanen i Robin Lopez su ubacili po 20 poena za Čikago, a Kris Dan je dodao 19. Premalo da bi Bulsi izbegli i sedmi uzastopni poraz.

Rezultati NBA Lige:

Atlanta - Klivlend 114:121

/Šreder 27, Iljasova 22 - Lav 25, 16sk, Džejms 26, 6ask, 12as

Denver - Čikago 111:110

/Barton 37, Haris 21 - Markanen 20, Lopez 20/

Boston - Filadelfija 108:97

/Irving 36, Horford 21 - Šarić 18, Redik 17/

Portland - Milvoki 91:103

/Nurkić 25, 11sk, Lilar 18p, 7sk, 7as - Midlton 26, Bledso 25/

LA Klipers - Juta 107:126

/Rivers 25, Lu Vilijams 20 - Burks 28, Mičel 24/