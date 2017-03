Još jedan Radonjićev apel Delijama: Neće biti više Milana ako sutra ne budemo zajedno

„Mi smo u specifičnom momentu“, poručio Zvezdin trener

Veličina slova A A A

Milano je arhiviran, sve kalkulacije vezane za dalji plasman u Evroligi su stavljene sa strane. Crvena zvezda počinje kvalifikacije za novo učešće u najkvalitetnijem takmičenju na Starom kontinuentu.

To je bio i lajt motiv trenera crveno-belih košarkaša Dejana Radonjića u najavi sutrašanjeg meča Crvene zvezde i Budućnosti u okviru polufinala Jadranske lige.

„Sada treba da iskoristimo prednost domaćeg terena i sve ono što smo napravili tokom sezone. Mi smo u vrlo delikatnom trenutku, odigrali smo 20 utakmica više od Budućnosti.Tu je i ovaj delikatan raspored. Podgoričani su u ovom trenutku veoma dobri što samo znači da nas čeka vrlo zahtevan i težak meč“, poručio je Dejan Radonjić.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL CRVENE ZVEZDE I BUDUĆNOSTI

Ponovo je imao poruku za navijače Zvezdin strateg.

„Bilo je sjajno u Milanu, njih 4000 nas je bodrilo. Svi smo zajedno uživali, ali neće biti više Milana ako sutra ne budemo svi zajedno“, dodao je Radonjić.

Slično razmišlja i kapiten Luka Mitrović.

„Cilj u regularnom delu ABA lige smo ostvarili, zauzeli smo prvo mesto. Obezbedili smo prednost domaćeg terena, ali sada nam predstoje mnogo važnije utakmice. Potrebno je da prioritet sa Evrolige da prebacimo na ABA ligu. Sve oči bile su uprte u Evropu.Nadam se da će to prepoznati navijači i da će sutra da bude puna dvorana“, poručio je Mitrović.

Budućnost je dva puta ubedljivo izgubila od Crvene zvezde ove sezone, ali Podgoričani ne nameravaju da se predaju,

„Čestitam Zvezdi na rezultatima ove sezone. Uradili su veliki posao, imaju kontinuitet u radu i to je ključ svega. Međutim, igraćemo čvrsto, to mogu da obećam. Verovaćemo do kraja da možemo da pobedimo“, rekao je trener Budućnosti Ilijaa Zuros