Još jedan! Totenhem rezervnom levom beku daje novi ugovor od 14.500.000 evra

Ozbiljni planovi u severnom Londonu

Veličina slova A A A

Dugo je Deni Rouz važio za jednog od bitnijih igrača Totenhema ove sezone, prodorima po levoj strani mučio je rivale, stizao da zatvori rupe u odbrani, ali to što je već mesec dana van stroja, zbog povrede kolena, skoro da se ne oseća u igri i rezultatima kluba iz severnog Londona. Ne primećuje se, jer ga odlično menja - Ben Dejvis.

Toliko dobro da danas svi utacajni engleski mediji pišu kako će upravo reprezentativac Velsa biti sledeći kome će uprava Sparsa ponuditi novi ugovor i nastaviti da gradi ekipu za koju stručnjaci veruju da bi u blikoj budućnosti mogla da napadne šampionsku krunu. Postojeća saradnja Dejvisa i Mamuza ističe u junu 2019, ali od jutros se piše da bi ona mogla da bude produžena novim ugovorom. Ovoga puta do 2021.

Totenhem će Dejvisu, navodno, ponuditi 60.000 funti sedmične plate. To bi na godišnjem nivou bilo oko 3.100.000 funti, a ako bi nekadašnji prvotimac Svonsija ostao do kraja tog ugovora - dakle sve četiri godine - zaradio bi 12.500.000 funti. Po sadašnjem kursu to je oko 14.500.000 evra.

Bude li tako, Totenhem će još jednog igrača na duži period „vezati“ za Vajt Hart Lejn, pošto su nove ugovore od letos potpisali Hari Kejn, Dele Ali, Igo Loris, Kajl Voker, Jan Vertongenm, Erik Djer, Kristijan Eriksen i Heri Vinks.

Ulaganje u budućnost.

(FOTO: Action images)