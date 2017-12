Još jedna lekcija Ilije Stolice: Sve će biti farsa

Doskorašnji trener Voždovca o razlozima povlačenja i (ne)prilikama u srpskom fudbalu

Na klupi je izdržao tek nešto više od godinu dana. Da, baš je „izdržao“ pravi termin, jer će i Ilija Stolica i ljudi iz Voždovca i realni poklonici sporta reći da prilika kakve vladaju u srpskom fudbalu prosto teraju struku da ustukne.

Mladi stručnjak, dokazan pobedama nad Crvenom zvezdom i Partizanom, kao i pozicioniranjem Zmajeva u gornji deo tabela, napustio je Dušanovac po okončanju jesenjeg dela sezone. Zbog, kako kaže, onoga što se dešavalo van terena.

„Na miks stvari ne možemo da utičemo. Dugo sam mislio da možemo, ali događaji koji nisu samo nas zadesili, već i mnoge druge, pokazuju suprotno. Žalili su se posle mečeva u Nišu i Surdulici, ali i protiv Spartaka. Doživljavali smo svi da nam isti arbitri sude, da se žalimo na iste, a da ne budu ni na jedan način sankcionisani, iako imamo dovoljno video materijala, tačnije dokaza, da pokažemo šta se dešavalo na terenu. Protiv nas je svirano najviše nepostojećih penala. Bilo je teško vraćati ekipu psihiološki, posle svega…“, otvoreno će Ilija Stolica u intervjuu Sportskom žurnalu o razlozima rastanka sa klubom koji ga je angažovao novembra 2016. umesto Bratislava Živkovića.

Džentmlenskim ponašanjem, izjavama koje zadiru u srž problema i načinom igre njegovog tima pokazao je da može i drugačije od davno ukorešenjih principa. Samo, sve ima granicu.

„Trebalo je da smognemo snage i izborimo se sa problemom. Postoji još dosta stvari, ali to je glavni utisak. Ima pozivitnog i negativnog, ali posle ovih, navedenih utakmica, odlučio sam da privedem sve kraju“.

Prema našim saznajima, Stolica je prvi kandidat za šefa struke Vojvodine, a ranije se pominjalo da ga želi MLS klub, Nju Ingland.

„Imao sam želju da završim sezonu sa Voždovcem, ali sam shvatio da nemamo fer takmičenje. Želeo sam da izađemo u Evropu. Sa igrama, momcima koje imamo, mogli smo da to i ostvarimo, ali sa drugim, moćnijim stvarima od nas, nismo mogli da se izborimo. Da sam ostao sve bi to bila velika frustracija, a ja bih bio balast momcima i klubu“.

Zato je prva ideja - odmor.

„Nemam plan šta dalje, biće mi potrebno nekoliko dana. Svako ko se bavi ovim poslom svestan je da porodice najviše trpe. Radujem se da dolaze dečiji raspusti, provešću vreme u krugu porodice. Dečicu sam najmanje viđao u zgusnutom periodu proteklih godina. Naći ću mir da donesem odluku u vezi sa nastavkom karijere“, dopuinio je Ilija Stolica, uz zahvalnost sportskom direktoru Voždovca, Goranu Grkiniću i predsedniku Marku Zdravkoviću jer su mu „omogućili veliku slobodu“.

A pod „slobodom“ podrazumeva:

„Da u svakoj utakmici igramo sa željom da se nadigravamo i pobedimo. To nije, jednostavno, za ljude u manjim klubovima, jer su izloženi velikim pritiscima. To je bolesno i dok to ne iskorenimo sve će biti farsa“.

(FOTO: Star sport, MN Press)