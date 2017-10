Još jedna njegova noć!

Portugalci u Lisabonu preko sjajne Švajcarske traže direktnu vizu za Rusiju (20.45 časova)

Belgija, Engleska, Nemačka, Island, Poljska, Srbija, Španija i domaćin Rusija, već su zauzeli mesta na žrebu koji je zakazan za 1. decembar u Moskvi. Preostale putnike iz Evrope, kako direktno tako i u baraž dobićemo večeras, nakon što se odigraju mečevi poslednjeg kola u Grupama A, B i H.

Derbi večeri zakazan je u Lisabonu na Da Lužu gde Portugalija dočekuje besprekornu Švajcarsku. Gosti su odigrali sjajne kvalifikacije, lideri su na tabeli, imaju svih devet pobeda i besprekornu gol-razliku (+18), ali opet mogu da završe na drugoj poziciji i u baražu, što bi bila baš tragedija za njih.

Da bi Portugalci, na čelu sa sjajnim Kristijanom Ronaldom pretekli Švajcarce, potrebna im je bilo kakva pobeda večeras jer imaju bolju gol-razliku (+26). Svaki drugi ishod ovog meča (pobeda Švajcarske ili remi) šalje šampione Evrope u baraž, ali je sigurno da je motiv koji sam Ronaldo ima večeras izuzetno značajan u planiranju ove utakmice.

As Reala se odmarao u prvom poluvremenu protiv Andore u subotnjem tirjumfu od 2:0, ali će zato večeras od starta navaliti na Švajcarce i iz razloga što juri Roberta Levandovskog na listi strelaca u kvalifikacijama. Trenutno je 16:15 za Poljaka, pa su dva gola sasvim dovoljna najboljem fudbaleru sveta da se okiti titulom najboljeg strelca. Objektivno, ako neko to može, to je onda Kristijano.

U Grupi A, Francuska ima bod više od Švedske i dovoljno joj je da uradi isto što i njen prvi pratilac kako bi direktno otišla u Rusiju. Naravno niko ne sumnja da će ekipa Didijea Dešana pobediti Belorusiju jer na drugoj strani teško da postoji neki novi Emil Kostadinov koji je svojevremeno šokirao Pariz.

Šveđani gostuju u Amsterdamu protiv Holandije, a čak i da izgube sa šest golova razlike (što se neće desiti) opet će ići u plej-of kao drugoplasirani. Deluje da je u ovoj grupi sve manje-više poznato, pa nećemo gledati dramatične okršaje u poslednjem kolu.

U Grupi H sve je rešeno Belgija ide direktno na Svetsko prvenstvo, u baraž će Grčka, mada postoji i teoretska mogućnost da Bosna bude druga, ako se desi čudo pa Heleni ne pobede nejaki Gibraltar. Opet, i da se to desi, Džeko i ekipa bi ostali bez baraža jer bi bili najslabija drugoplasirana ekipa.

Grupa A

20.45: (1,05) Francuska (14,00) Belorusija (35,00)

20.45: (5,50) Luksemburg (3,80) Bugarska (1,55)

20.45: (1,85) Holandija (3,60) Švedska (4,30)

Tabela:

Grupa B

20.45: (1,28) Mađarska (5,50) Farska Ostrva (11,00)

20.45: (1,30) Letonija (5,00) Andora (13,00)

20.45: (1,65) Portugalija (3,70) Švajcarska (5,70)

Tabela:

Grupa H

20.45: (1,07) Belgija (13,00) Kipar (25,00)

20.45: (6,00) Estonija (3,80) BiH (1,60)

20.45: (1,01) Grčka (23,00) Gibraltar (50,00)

Tabela:

***kvote su podložne promenama

