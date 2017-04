Još kao mali Teodosić je bio svoj, a znao je i da se sukobi s trenerima

Zanimljiva priča koju je srpski trener Saša Grujić otkrio o kapitenu Orlova

"Imam 14 godina, zovem se Miloš Teodosić".

Sada već gotovo svakodnevno na malim ekranima TV prijemnika možete da čujete taj, nadaleko poznat, insert iz vremena kada je Miloš Teodosić još bio samo mlada nada, s mnogo talenta.

O nekim bližim detaljima Teodosićevog života iz tog perioda malo šta je poznato, ali jedan srpski trener otkrio je ruskim medijima kakav je kapiten Orlova bio kao golobradi klinac.

Naime, u pitanju je Saša Grujić, naše gore list koji već preko jedne decenije živi i radi u Rusiji. On je u razgovoru sa lokalnim novinarima otkrio jedan, dosad malo poznati detalj s početka Teodosićevog uspona ka evropskom košarkaškom vrhu.

"Sećam se Miloša Teodosića iz vremena kada je imao 14 godina. Čak je i tada voleo da iznosi svoje mišljenje i radi stvari koje su drugoj deci bile zanimljive. Voleo je i da se šali, ali i da sukobi s trenerima", kaže Grujić, koji je potom i izneo kako je oduvek navijao za valjevskog asa da postane jedna od najvećih zvezda košarke.

"Možda on ne zna tu priču... Na svakom kampu biran je MVP istog, a ja sam uvek glasao za njega. Čak sam morao da se raspravljam s drugim trenerima zbog toga, ali ja sam voleo kako on igra. Niko tada nije znao da će on postati superzvezda. A eto, moj glas je bio presudan, a-ha-ha", kaže Grujić s osmehom na licu.

(FOTO: Star Sport)