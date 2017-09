Još malo o suđenju u finalu EP: Katastrofa! Oglasio se i Darko Miličić

„Jedan sudija pokazuje faul u napadu Slovenca, drugi simuliranje Lučića, ali bilo je i odluka i u našu korist“, poručuje Dragoslav Ljuca

Suđenje na evropskom prvenstvu u Turskoj nije bilo loše nego katastrofalno, ali pošteno. Tako je u jednoj rečenici arbitražu na Evrobasketu ocenio naš priznati sudija Dragoslav Ljuca.

Bilo je nezadovoljstva i ranije kod članova svih selekcija, ali deljenje pravde u finalu između Srbije i Slovenije ražestilo je ovdašnju javnost. O tome je pričao i Milan Mačvan odmah nakon poslednje utakmice na Evrobasketu, uz dodatak da su Orlovi kao najbolja selekcija zaslužili bolji tretman.

„Bilo je nesuglasica, ali mi gledamo prevashodno iz našeg ugla, kada smo mi oštećeni. Ali slično je bilo i sa drugim ekipama, donošene su odluke i na njihovu štetu. Na EP su sudili ljudi koji nisu dorasli kvalitetu ekipa, pa i nisu mogli da isprate ovaj nivo takmičenja. Uz sve uvažavanje naših Maričića i Glišića, koji su sedmi-osmi par u Srbiji, tako su dolazili iz drugih zemalja“, poručio je za Novosti Dragoslav Ljuca.

Najbolja ilustracija lošeg suđenja bila je u finalu. Sudijski par je jednu kritičnu situaciju različito protumačio.

„Jedan sudija je pokazao faul u napadu Slovenca, a drugi tehničku Lučiću zbog simuliranja. Takođe, bilo je i odluka u našu korist kada je Japanac svirao tehničku Mesini kada su Italijani bili u napadu. Zato kažem da suđenje nije bilo loše, nego katastrofalno“, dodao je Ljuca.

O suđenju u finalu protiv Slovenije oglasio se i nekadašnji centar reprezentacije Darko Miličić. Tokom borbe za zlato mnogi su se na društvenim mrežama setili čuvene izjave Darka Miličića iz 2007.godine, kada je žestoko izvređao arbitre.

On je u razgovoru za Informer poručio da je razočaran suđenjem.

„Većina sudija misli da se mečevi igraju zbog njih, a ne samih igrača. Ovi što su sudili u finalu su izgleda tako shvatili. To je glupost. Tu si da sudiš i ćutiš i da sudiš pošteno. Za to si plaćen. Očigledno je da je bilo loših sudijskih odluka, to nije sporno“, rekao je Miličić.

On je dodao da nema mesta za tugovanje.

„Trebalo bi da budemo zadovoljni. Prvi nisam očekivao da naši momci doguraju do srebra, ali oni očigledno bolje znaju nego ja. Svi su me oduševili. Da sam ja imao ovakve ljudine pored sebe i dan-danas bih igrao košarku. Ovi momci su uradili veliku stvar“, dodao je Miličić.

