Još samo potpis: Urugvajsko čudo stiglo u Juventus

Rodrigo Bentankur na lekarskim pregledima u Torinu

Ono što je najavljeno pre deset dana danas bi trebalo da bude i ozvaničeno! Mladi urugvajski vezista Rodrigo Bentankur stigao je danas u Torino kako bi obavio medicinske preglede, a ako sve bude uredu odmah i potpisao ugovor sa Juventusom.

Italijanski šampion će na taj način završiti posa vredan 9.500.000 evra, koliko je za Bentankura platio Boki Juniors za 50% prava igrača. U igri su još potencijalna dva miliona na ime bonusa.

„Sa Juventusom je sve dogovoreno. Sve će biti jasno kada uskoro dođen u Torino na preglede“, rekao je nedavno Bentankur.

Rodrigo #Bentancur checks in at #JMedical ahead of a proposed move to #Juventus from @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/lj9FmvKzeQ

— JuventusFC (@juventusfcen) April 3, 2017