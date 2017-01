Jovetić potvrdio: Sevilja! Inter može i do plusa od 4.000.000 evra

Crnogorski napadač otputovao u Španiju

Sada je i definitivno kraj. Posle višednevnih pregovora, crnogorski napadač Stevan Jovetić se seli u Sevilju.

To je potvrdio i sam igrač koji je danas na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju iz aviona u društvu menadžera Nikole Damjanca pre nego što je otputovao za Sevilju.

Jovetić se seli u Andaluziju na pozajmicu do kraja sezone. Prethodno je odbio bogate ponude iz Kine, Fenerbahče, Midlsbroa, Šalkea... Pozajmica neće ništa koštati španski klub, ali je Sevilja pristala da isplaćuje preostali deo Jovetićeve plate iz Intera. To znači da će do kraja sezone isplatiti Jovetiću 1.700.000 evra što je njegova zarada na polugodišnjem nivou.

Takođe, dogovoreno je da Sevilja može da otkupi Crnogorca po ceni od 14.000.000 evra. Klub iz Andaluzije će morati da se izjasni do 30. juna. Inter je insistirao na obaveznom otkupu ugovora, ali se Sevilja izborila a izbegne tu klauzulu i ona će birati da li će otkupiti nekadašnjeg Partizana ili neće.

Ako Sevilja otkupi Jovetića, Inter će čak i zaraditi oko 4.000.000 evra na njegovoj proidaj s obzirom da ga je Mančester Sitiju paltio 10.000.000 evropskih novčanica.