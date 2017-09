Dobre vesti za Orlove, potvrdio selektor Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Najveća dilema je otklonjena, Stefan Jović će igrati protiv reprezentacije Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u nedelju od 20.30!

To je potvrdio selektor Aleksandar Đorđević na konferenciji za medije.

„Već je bio na rezonanci, sve je u redu, nema ozbiljnije povrede. Distorzija zgloba, on je još juče rekao da će igrati, da hoće da igra. Ne sumnjam da će dati koliko može. Nije nam bilo poželjno to, ali kakva je ova godina bila, ništa me ne čudi. Moramo da vodimo računa kad prelazimo ulicu, da ne prelazimo na žuto, nego na crveno, da gledamo u rupe, da se nešto ne desi. Menjamo ulje na autobusu, samo da sve bude kako treba. Siguran sam da će on dati sve od sebe“, rekao je Đorđević.

Jović je doživeo povredu na meču polufinala protiv Rusije, a s obzirom da su Orlovi potpuno deficitarni na poziciji plejmejkera od velike je važnosti da Stefan bude koliko-toliko spreman da pomogne saigračima protiv izuzetno jakog protivnika.

Njemu će u organizaciji igre pomagati Vasilije Micić koji je juče pružio dobru partiju i dobio pohvale od selektora, ali i Bogdan Bogdanović.

Finale je, a ono se ne propušta. Makar igrali i sa jednom nogom. Stefan se očigledno vodio ovom mišlju. Alal vera!

Piše: Nikola Stojković