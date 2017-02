Jović: Neću da se žalim, dobro sam! Bjelica i Volters bi trebalo da igraju u subotu

"Na Dangubića nećemo moći da računamo, pošto je njegova povreda ozbiljnija"

(Od specijalno izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Lak posao imali su košarkaši Crvene zvezde, možda i previše lak, s obzirom da se pre utakmice najavljivao duel dva prvoplasirane ekipe u Jadranskoj i MOZZART Košarkaškoj ligi Srbije. Vršac je podlegao pritisku, Zvezda imala otvoren put do polufinala, a ekipa Dejana Radonjića utakmicu je iskoristila kako bi maksimalno razigrala raspoložive snage.

"Iskreno, malo sam iznenađen konačnim rezultatom", rekao je Jović, a onda nastavio:

"U pitanju je jako dobra ekipa, prvoplasirana na tabeli Košarkaške lige Srbije, koja ima dosta iskusnih igrača. Verovatno je na njihovo izdanje uticalo i to što pojedini igrači imaju povrede. Za mene je ova razlika prevelika".

A onda je Jović ušao u malo dublju analizu.

"Ali, odigrali smo dobro na obe strane terena, mlađi igrači su opravdali očekivanja i pokazali su da su opravdanu tu sa nama. Sada nam predstoji dan odmora, da povratimo snagu, a onda nas čeka i utakmica s FMP, što neće biti nimalo lako. Zna se šta se od nas očekuje".

Sledeće pitanje odnosilo se na probleme koje Zvezda ima s povredama.

"Uh, traje to već neko vreme... Na Dangubića nećemo moći da računamo, pošto je njegova povreda ozbiljnija. Što se Nejta i Milka tiče, trebalo bi da igraju u subotu. Pričamo dosta o tom zdravlju, koliko nam je to važno, to nam najviše treba. Moramo da ostanemo zdravi. Ja sam imao problema, ali sad sam dobro. Ko god da izađe na parket u subotu, sigurno će pružiti maksimum kako bi se overilo mesto u polufinalu".

A onda i na to kako se Jović lično oseća?

"Prošle godine sam imao dosta ozbiljniju povredu nego sada. Protiv Karpoša sam se osećao dobro, sada takođe. Neću da se žalim, bitno je dobro bilo, a nadam se da će biti još bolje u subotu".

I Ognjen Kuzmić zadovoljan je učinjenim protiv Vršca.

"U meč smo ušli ozbiljno i rekao bih da smo već u prvom poluvremenu rešili meč. Imamo trenutno malo problema s povredama, zato moramo da koristimo sve što imamo. Značiće nam to što u petak ne igramo, da se malo odmorimo, pa da odigramo najbolje što možemo", zaključio je Zvezdin centar.

