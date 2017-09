Jović sme da šutne i pet puta zaredom, Bobi zahteva posebnu taktiku, za Gudurića protiv Turske nije bilo mesta

“Ponosan sam ovo zajedništvo“, dodaje selektor posle druge pobede na Evropskom prvenstvu

Bio je taj jedan trenutak. Samo jedan u kojem je Turska vodila. Bilo je i praznih minuta kada su Orlovi rivalu dozvolili da se vrate iz mrtvih. Ali sve skupa - kontrolisana utakmica. Ne baš rutinska pobeda, ali sasvim uverljiva. Selektor Aleksandar Đorđević je zadovoljan.

"Muška utakmica. S moje strane gledišta, jako sam ponosan. Mnogo su bili fokusirani na one momente kada su oni nanizali nekoliko važnih poena. Zadržali smo mirnoću i ostali na pravom putu. Uvek su važne ovakve utakmice i role. A ovo takmičenje će još više iskristalisati role određenih igrača. Imali sno mnogo zahtevnih utakmica, a najvažnije od svega - igrači su pokazali zajedništvo. Posle svake utakmice svi su se skupljali i sami diskutovali gde su grešili, šta treba dalje. To je mnogo bitno... Morali smo da isključimo telefone, socijalne mreže i ostala čuda i počeli smo da se spremamo za ove mečeve", sumira utiske Đorđević, razmišljajući čini se ne samo o utakmici protiv Turske, već na celokupan letnji rad sa ovom generacijom košarkaša.

Ovo je Srbija!

A o samoj utakmici...

"Jako, jako važna pobeda. Posle teškog poraza od Rusije uspeli smo da ostanemo mirni, na nivou, a to je jako važno, pokazuje da smo pravi tim. Svi su dali veliki uticaj na ovu pobedu, svako je ubacio svoju malu kockicu u ovaj trijumf. Od onih koji su počeli, do momaka sa klupe. Znali smo da moramo da budemo brzi, agresivni, a to je bio ključ naše igre. Kao i agresivni skokovi u obe faze igre. Uhvatili smo 15 ofanzivnih skokova, Bogdan je dao one dve vezane trojke koje su jako ranile Tursku, važan skok imao je i Dragan Milosavljević, što je takođe uticalo na konačni rezultat".

Posebne pohvale zaslužio je Stefan Jović, koga je kao ključnog igrača u ovoj pobedi apostrofirao i kapiten Milan Mačvan.

"Vidite kako se klupske kolege vole", nasmejao se Đorđević i nastavio u ozbiljnijem tonu.

"Prava plejmejkerska utakmica, odigrao je fenomenalno. Pitao me je da li sme da šutira, ja sam mu rekao da može da šutne i pet puta zaredom. Videli ste šta se desilo. Pokazao je odličnu igru, tačno je znao kako treba da igra, izbegli smo sve njihove defanzivne zamke", hvali selektor.

Mačvan: Jović i Bogdanović su heroji!

Objašnjava i neke druga dešavanja na terenu. Prvo, zašto je Boban Marjanović na parketu proveo tek nešto više od 10 minuta, a zatim i zašto Marko Gudurić nije ulazio u igru.

"Situacija sa Bobijem je takva da on zahteva posebnu taktiku. Ne mora mnogo da se opterećuje. Posebno ne ofanzivno, više mora defanzivno. Gudurić je u redu, samo sada nije bilo mesta da igra. Radio je odlično, možda ga je malo opteretio odlazak u Fener, ali dobar je - sve je u redu", kaže Đorđević.

U finišu grupne faze takmičenja dve biće valjda vremena da se i drugi odmore, jer u poslednja dva kola Orlovi će za rivale imati Veliku Britaniju i Belgiju. Objektivno, mnogo slabije ekipe od Orlova.

(foto: FIBA)