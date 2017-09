Jović: Svaka čast svima! Od prvog dana znamo šta želimo i to daje rezultat

"Nema mnogo vremena za slavlje, dolazi nam utakmica jako brzo. Rusija igra izvanredno. Jedina ekipa koja nas je savladala. Imaju dodatni motiv s tom pobedom da nas poraze još jednom, mi da odgovorimo na poraz u grupi", nadovezao se Vladimir Lučić

(Od izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Kapiten Milan Mačvan najavio je lavovsku bitku za finale, Boban Marjanović da Srbija mora punom snagom na Rusiju, a Bogdan Bogdanović da Srbija zna kako se igraju utakmice za medalju. Samopouzdanje u srpskom timu ne jenjava, već je samo jače, veće i izraženije kako vreme prolazi.

Zato Stefan Jović veruje u još bolju igru Srbije u polufinalu i tome da će da proradi čuveni srpski inat.

"Igrali smo sa njima u grupi, sigurno ćemo izgledati znatno bolje, ubeđen sam u to, prvenstveno zbog našeg srpskog inata koji će siguran sam proraditi u petak i sigurno ćemo ostaviti srce na terenu kao i danas, to je ono što svi mogu da očekuju od nas, nadamo se dobrom rezultatu", kaže Jović.

Vladimir Lučić dodaje da vremena za slavlje nema, jer već mora da se razmišlja o Rusiji (petak, 20.30) kao jedinom, izraženom cilju.

"Nema mnogo vremena za slavlje, dolazi nam utakmica jako brzo. Rusija igra izvanredno. Jedina ekipa koja nas je savladala. Imaju dodatni motiv s tom pobedom da nas poraze još jednom, mi da odgovorimo na poraz u grupi", nastavlja Lučić.

Na to se Stefan Jović nadovezuje analizom dobre, kvalitetne odbrane Srbije.

"Bili smo na visini zadatka, bez obzira na to što su Belineli i Datome ubacili svoje proseke. U ključnim momentima nisu pogađali, a mi smo ostali na visini zadatka, bez obzira na brojke koje su bile na kraju".

Reč je zatim imao Lučić, o istoj temi.

"To je snaga ove ekipe. Posle svih problema koje smo imali, otkaza i povreda, duh zajedništva i odbrana su kvalitet ekipe. Imamo kvalitet u napadu, s centarske linije Marjanovića, onda Bogdanovića kao igrača izvan reketa. Mi ostali dajemo energiju i snagu u odbrani i to je kvalitet ovog tima".

Stefan Jović nije bio saglasan sa konstatacijom novinara da je sve u meču protiv Italije bilo gotovo savršeno.

"Nismo bili koncentrisani od starta, u uvodnih pet minuta nismo bili dobri u napadu, nismo sproveli sve što smo želeli, u odbrani jesmo. Trudićemo se da ovakav stav ne bude u petak. Sistem koji Đorđević sprovodi daje rezultat i to pokazuje sve što smo uradili na svim takmičenjima pre ovog Evropskog prvenstva. Verujemo u sve ono što radimo i to je najbitnije što se vidi na terenu", jasno je istakao Jović, pa dodao:

"To je ono što mi na sastancima radimo. Mnogo je bitno da budemo mirni i da znamo šta hoćemo. Zato to možda izgleda onako rutinski, ali do ovog nivoa treba mnogo treninga i potrebno je mnogo toga da bi sve izgledalo ovako. I svaka čast svima, od prvog dana mi znamo šta radimo šta želimo da sprovedemo na terenu i to daje rezultate".

Lučić je otkrio i šta je, zapravo, bio dogovor ekipe u svlačionici pre početka utakmice.

"Sve je došlo iz dogovorene agresivnosti. Znali smo da Italijani verovatno neće moći da ispariraju svih 40 minuta, možda čak i mnogo manje ako nametnemo svoj ritam. Slabije smo počeli ofanzivno, ali i to je došlo na svoje u drugom delu. Nismo se zaustavljali, Bogdanović je iskočio i vratio nas na dvocifrenu razliku".

(FOTO: Fiba.basketball)