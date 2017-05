Jovićeva ispovest: Imao sam bolove i kada hodam, posle Budućnosti sam jedva ustao iz kreveta

Reprezentativni plejmejker otkriva kroz šta je sve prolazio u najtežim trenucima u ovoj sezoni

Veličina slova A A A

Košarkaši Crvene zvezde u najvažnijim bitkama ove sezone nisu mogli da računaju na Stefana Jovića. Reprezentativni plejmejker je zbog hronične povrede leđa propustio finiš ligaškog dela Evrolige, kao i borbu za trofej na Jadranu, što je značajno otežalo put crveno-belima i verovatno bilo presudno u borbi za TOP 8.

Ipak, najteže verovatno bilo Joviću, koji nije mogao da pomogne svojim saigračima, nekoliko puta je pokušavao da se vrati na teren, ali nije uspeo, pa je otišao za Minhen gde je konačno rešio sve svoje probleme.

„Moj poslednji, očajnički trzaj, bio je u polufinalu protiv Budućnosti u Pogorici. Slično je uradio i Majk Cirbes u seriji protiv Cedevite. Pokušao sam da izađem na teren, da uradim makar malo i pomognem. Izdržao sam nekoliko minuta, ali kada su se leđa ohladila, sve se okrenulo. Imao sam jake bolove i tada sam morao da kažem treneru Radonjiću da imam problema čak i kada hodam. Kao i da je bol sve jača. Sve je kulminiralo dan kasnije, kjada sam jedva ustao iz kreveta i došao na doručak. Tada je bilo jasno da posle svakog ozbiljnijeg napora ne mogu da se krećem, a kamoli nešto drugo“, rekao je Jović za Žurnal.

Terapije koje su do tada bile propisane nisu urodile plodom.

„Ne želim da umanjujem stručnost naših doktora. Učinili su sve i imali su važnu ulogu. Hvala im na svemu, ali odluka da idem u Nemačku je bila prava stvar. Tamo su za kratko vreme, istina uz veliki broj injekcija, uspeli da reše moj problem. Tu sam se dosta konsultovao sa Vladimirom Lučićem, pošto je i on imao problema sa leđima. On mi je tada rekao, da od kada je došao u Bajern, nije propustio nijedan trening, niti meč. I da od kada sprovodi terapiju, leđa su mu super. Nakon toga i ja sam definitivno presekao. Nisam više imao šta da izgubim. Morao sam malo i da rizikujem. Ali, sve ke ispalo kako treba i sad sam ponovo na terenu“, dodao je Jović.

KVOTE ZA UTAKMICU ZVEZDA - DINAMIK

Odlični plejmejker iza sebe ima dva odigrana meča u MOZZART Superligi, a večeras će takođe predvoditi svoj tim u okršaju sa Dinamikom (19.00) u dvorani Aleksandar Nikolić.

(FOTO: Star Sport)