Jovičić za MOZZART Sport: Voleo bih da se vratim u Srbiju

Fudbaler Amkara za koga su zainteresovani Partizan i Zvezda u razgovoru za naš portal kaže da bi mu dolazak u večite rivale bio veliki izazov

Više nema tajni: u Partizanu ga vide kao idealnog naslednika Evertona ili Jevtovića, dok u Zvezdi veruju da bi njegovim dolaskom dobili ono što im je mnogo nedostajalo prethodne sezone - brzinu u veznom redu.

Dakle, Branko Jovičić, 24-godišnji prvotimac ruskog Amkara nalazi se na listi želja oba večita rivala, a hoće li se vratiti u srpski fudbal, i u koji klub, kaže, ne zavisi od njega.

„Pre svega, imam još godinu dana ugovora sa Amkarom, tako da svi zainteresovani prvo moraju da razgovaraju s mojim klubom. A čujem i ja da ima zainteresovanih... Time se, međutim, bave moji menadžeri Ivan i Milan Dudić, imam poverenje u njih, dosad su vukli prave poteze, ne sumnjam da će opet biti na visini zadatka“, kaže Jovičić za MOZZART Sport.

Partizan ili Zvezda?

„Voleo bih da se vratim u srpski fudbal. Da me upoznaju ljudi jer praktično nemam nijednu utakmicu u Superligi. Otišao sam u inostranstvu iz Borca, kad su Čačani bili u drugoj ligi, tako da me domaća publika ne poznaje. Pratim stalno našu ligu, i ne mislim, poput mnogih, da je sve tako crno. Ima kvalitetnih igrača, bude dobrih utakmica, i igranje u Srbiji bi za mene predstavljalo veliki izazov“, diplomatski odgovara Jovičić.

S obzirom na to da te domaća publika nije upoznala, kako bi joj se predstavio u nekoliko reči?

„Odlikuju me brzina, upornost, borba za svaku loptu, dobar šut. Primarna pozicija mi je zadnji vezni, ali sam u Amkaru, kad smo koristili formaciju 5-3-2, igrao i po obe strane. Eto, toliko za početak, a nadam se da će me ljudi u Srbiji uskoro bolje upoznati.“

Šta kažu u Amkaru na mogućnost odlaska?

„Zimus je bilo zainteresovanih klubova, ali su Rusi tražili veliko obeštećenje, bilo je očigledno na osnovu toga da ne žele da me prodaju. Trenutno smo na odmoru, za pet dana treba da se javim na prozivku u Permu. Ako bude bilo potrebe, s Amkarom, kojem se veoma zahvalan na pruženoj šansi, s obzirom na to da su me 'uzeli' iz srpske druge lige, razgovaraće menadžeri“, zaključio je Branko Jovičić.

