Judo: Ne želiš da budeš razlog zbog kog Žoc pocrveni! Jokić - impresivan; Tomas - MVP

Jedan od najbolji centara Evrope dao opširan intervju za Eurohoops u kome je govorio o svemu po malo...

Veličina slova A A A

Jedan od najboljih igrača Fenerbahčea ove sezone Ekpe Judo dao je opširan intervju portalu Eurohoops u kom je govorio o raznim stvarima, od toga kakva je razlika između evropske i NBA košarke, do odnosa sa Željkom Obradovićem i životu u Turskoj gde nije bilo baš bezbedno poslednjih meseci.

Ono što se Judou posebno dopada u Evropi jesu navijači...

"To je totalno različit nivo u odnosu na Ameriku. Mogu se porediti možda sa onim na koledž košarci ili na američkom fudbalu. To je ludlo. Ljudi posebno u Turskoj i Grčkoj znaju da naprave neverovatnu atmosferu. Što se tiče same košarke u Evropi je odbrana mnogo važnija, kao i kretanje bez lopte, sa naglaskom na određene detalje. Košarka je košarka na kraju krajeva volim da je igram bilo gde. Trenutno uživam u Feneru i Evropi".

Mnogi su očekivfali da Judo tokom leta ode u Ameriku, da se vrati u NBA...

"Čeka sam da dobro sagledam sve ponude. Osetio sam da je novi ugovor sa Fenerbahčeom najbolji za mene. Hoću trofej Evrolige koji nam je izmakao prošle sezone".

Na pitanje šta bi promenio da se ponovo događa to finale protiv CSKA Judo je kazao:

"Koš u poslednjoj sekundi se događa... Ono što bih menjao je naša igra u određenim delovima utamica. Ne bih im dozvolio da naprave onako veliku razliku. Istrošili smo posle mnogo energije da se vratimo u utakmicu".

Poslednjih meseci u Turskoj su su dogodile neće loše stvari...

"Ponekad me sve to čini nervoznim. Tokom poslednjeg incidenta sam spavao. Moje bliske osobe su se zabrinule jer se nisam javljao. Ali nikada nisam razmišljao o odlasku zbog straha. Bilo gde širom sveta nevini ljudi gube živote, znamo to".

Judo prati NBA ligu. Kaže da bi titulu MVP-ja dao Ajzeji Tomasu iz Bostona.

"Sve što je uradio ove sezone bilo je fanstatično. Moj drugi izbor za ovu sezonu bio bi Džejms Harden. Ima odličnu sezonu iza sebe".

Mnogi mladi igrači su najavili da bi mogli da postanu velike zvezde NBA lige. Ekpe Judo naveo je nekoliko onih koji su privukli njegovu pažnju, a među njima je i naš Nikola Jokić.

"Mnogo njih je zablistalo. Jedan od njih je moj saigrač iz Baksa Janis. Takođe, impresioniran sam Jokićem. Jako inteligentan igrač. Tu su i Karl Entoni Tauns, Porzingis, pa Embid"...

Razlika između Željka Obradovića i NBA trenera?

"Najveća razlika je u tome što je Željko jako zahtevan i bavi se najsitnijim detaljima. Svaki pokret mora da se uradi baš onako kako je zamislio. On ti pomaže da postaneš bolji košarkaš. Ako si igrao u NBA i sada radiš sa Obradovićem moraš da balansiraš kako bi razumeo ono što traži od tebe. Kada nešto ne uradiš kako on želi, videli ste kako pocrveni. A ne želite da budete taj zbog koga je Žoc pocrveneo", zaključio je uz osmeh Judo.

(foto: MN Press)