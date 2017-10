Junajted protiv Liverpula sa jednim defanzivcem i devet napadača!

Tako barem poručuje Žoze Murinjo, kojem je očigledno muka od priča o defanzivnom fudbalu koji je prošle sezone igrao njegov tim

Menadžeru Mančester junajteda Žozeu Murinju nisu prijale nove priče o “parkiranju autobusa” protiv Liverpula pred derbi koji će biti odigran u subotu na Enfildu.

Portugalac je pretrpeo velike kritike nakon meča iz prošle sezone koji je završen rezultatom 0:0, a Crveni đavoli odigrali izrazito defanzivno.

„Igraću sa jednim defanzivcem i devet napadača, ne brinite zbog toga. Biće jedan igrač pozadi, a uvodimo novi sistem u kojem će biti devet ofanzivaca“, rekao je Murinjo, čiji je tim postigao četiri gola na šest od 10 utakmica u dosdašnjem toku sezone.

Portugalcu je zasmetala i konstatacija da je ovo prvi konkurent za šampionsku titulu sa kojim će se suočiti od početka sezone. Protivnici su do sada bili Vest Hem, Svonsi, Lester, Stouk, Everton, Sautempton i Kristal Palas.

„To je nepoštovanje porema našim protivnicima, a ne prema nama. Za naše protivnike to nije lepo. Mislim da svi to znaju i da nije potrebno da skrivamo da su oni bolji tim od drugih. Na kraju sezone imate dokaz o tome – šampion, drugi, treći i četvrti. Ne mislim da ovi pomenuti timovi neće biti šampioni ili u TOP četiri samo zato što su svi to rekli. Jedino što mu da kažem jeste da smo prošle sezone ispustili poena u mnogim utakmica za koje ste smtrali da smo pobedili pre nego što ste počeli“, rekao je Murinjo.

Redsi i Crveni đavoli su opterećeni brojnim povredama pred ovaj meč. Domaćin ne računa na Manea, Lalanu i Klajna, dok u gostujućem sastavu neće biti Felainija, Lukakua, Kerika, Pogbe, Roha i Ibrahimovića. Ipak, to neće smanjiti kvalitet i napetost najvećeg engleskog derbija.

(FOTO: Action images)