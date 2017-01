Junajtedu na dar - crveni za Fegulija (VIDEO)

Biće verovatno i mišljenja da je Fil Džons taj koji je napravio prekršaj. Sudija Majk Din je imao drugačiji stav. Sofijan Feguli je dobio direktan crveni karton, pa je Vest Hem već u 15. minutu ostao sa desetoricom na terenu.

Utisak je prestrogo. Legendarni Geri Lineker ovako je to objasnjio.

"Apsurdno. Smešna odluka".

Procenite sami...

How has Feghouli been sent off, if anything it should be Jones penalised for fouling Feghouli pic.twitter.com/XXfHYbR0Xl