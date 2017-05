Junak Novica: Smorio bih se da je vreme isteklo! Protiv Zvezde stalno morate da budete u ful kontaktu

“Dobro mi je Ratkovica dodao i onda sam ga dao“, poručio junak derbija

Veče iz snova Novice Veličkovića nije uspela da pokvari ni doping kontrola. Sjajni krilni centar se sat vremena zadržao u medicinskoj prostoriji, ali je pokazao kakav je profesionalac. Dugo je pričao sa prisutnim novinarima.

“Dešavalo mi se da čekam i četiri sata, nije problem kada sve to odradiš, nego posle koliko si vode popio. Onda nema spavanja“, bile su prve reči Novice Veličkovića.

Ipak, zna se šta je bio centralni trenutak derbija. Asistencija Ratkovića, poeni Veličkovića i koš za trijumf crno-belih.

„Već sam se izduvao, ne znam da li je bio još neki derbi, jeste bio prošli kada sam dao deset sekundi pre kraja, ali ne ovako....Dobro mi je Ratkovica dodao i onda sam ga dao. Prethodno je Andrić postigao važnu trojku gde smo izjednačili, Hečer je na 12 razlike ubacio dve trojke. Vratili smo se. Ono što ja njima pričam je da protiv Zvezde ne smeš da imaš slabih trenutaka, nego stalno da budeš u ful kontaktu. I da se držiš na taj način“.

Iskreno je odgovorio na pitanje da li je bio siguran da će poslednji šut ući u koš.

„Ko bi bio siguran. Ja sam pogačicu izbacio iz ruku, mislio sam da je vreme isteklo. Bio bi bedak da sam otrčao do tribine kao gol da sam dao i video da je kraj. Smorio bih se. Bitno je da je ušla. Radovao bih se isto ovako. Okrećemo se narednim utakmicama. Pokazali smo da sa svima možemo da igramo, kada bismo ovakav kontakt imali sa svima, kao što Zvezda igra. A to je da nema lakih poena, lakše bismo dolazili do pobeda“.