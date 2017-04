Junak Tavamba: Pesma Grobara? Još mi odzvanja u ušima!

“O Tavamba, Tavamba, Tavamba, ti ne znaš da volim te ja“, novi je hit navijača Partizana posle pobede u 154. večitom derbiju

Dugo su slavili fudbaleri Partizana posle pobede u 154. večitom derbiju, jedan od junaka, kamerunski napadač Leandre Tavamba rekao je da je Partizan nagrađen pobedom zbog načina na koji je došao da igra na terenu najvećeg rivala (3:1).

“Mnogo sam srećan, kako zbog pobede, tako i zbog mog gola. Došli smo da igramo napadački, jer smo znali da nas tri boda samo ostavljaju u trci za prvo mesto. Tako smo se postavili i za to smo nagrađeni. Osećam veliku satisfakciju i zadovoljstvo što sam dao gol. U nekim prethodnim utakmicama sam igrao dobro, ali nisam bio strelac. Za igrača na mojoj poziciji je to bitno i drago mi je što sam baš u jednom ovakvom meču zatresao mrežu“, rekao je Tavamba posle derbija.

Dobio je odmah i pesmu od navijača Partizana - “O Tavamba, Tavamba, Tavamba, ti ne znaš da volim te ja“.

“Izuzetno mi se dopala pesma Grobara. Shvatio sam šta mi pevaju, rekli su mi saigrači i evo upravo sad na telefonu slušam. I jako sam svećan zbog toga.“

Njegov kolega iz navale crno-belih Uroš Đurđević kaže da se ne opterećuje time što je promašio nekoliko šansi, već je najvažnija pobeda.

“Nema veze što ja nisam bio strelac, iako sam imao dve-tri dobre šanse. Bitno je da je Partizan uzeo tri boda i nastavio borbu za titulu. Što se tiče one prilike iz prvog poluvremena - znao sam da je Manojlović dobar kad mu se puca visoko. Zato sam odlučio da šutiram niže. Međutim, on je to sjajno prozreo i tako potvrdio da je jedan od najboljih golmana u Srbiji.“

Ipak, Partizanov napadač „podiže ručnu“, jer crno-bele već u subotu čeka novi izazov.

“Ova pobeda nam dosta znači na planu samopouzdanja jer smo produžili niz nepobedivosti. Ali, na to brzo moramo da zaboravimo jer u subotu na naš stadion dolazi Vojvodina i tu moramo da pobedimo.“

Piše: Aleksandar Joksić