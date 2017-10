Jup Hejnkes se vraća na klupu Bajerna! A onda stiže vunderkind...

Bavarci rešili pitanje trenera

Kada je bajern u problemima i kada pozove, onda za Jupa Hejnkesa nema drugog izbora. Trofejni stručnjak se vraća iz penzije da bi pomogao klubu iz Minhena da izgura sezonu do kraja! Kako javlja Bild, Hejnkes je prihvatio da vodi Bajern do kraja sezone posle čega se vraća u penziju, a naslediće ga Julijan Nagelsman iz Hofenhajma.

Scenario u Bajernovom stilu. Iako je Jup oprostio od Bajerna pre četiri i po godine sa triplom krunom i rešio da u velikom stilu završi karijeru, nije mogao da odoli pozivu kluba da pritekne u pomoć.

Biće mu to čak četvrti mandat na klupi Bajerna u bogatoj trenerskoj karijeri. Prvi put je vodio Bavarce od 1987. do 1991. godine. Potom je 2009. preuzeo ulogu sličnu ovoj koja ga sada čeka kada je preuzeo tim posle otkaza Jirgenu Klinsmanu i završio sezonu sa četiri pobede i remijem u pet utakmica. Na kraju, vodio je Bajern od jula 2011. do juna 2013. i oprostio se osvojivši Ligu šampiona, Bundesligu i Kup Nemačke. Još tokom te sezone je rešio da stavi tačku na trenersku karijeru i ode u penziju, pa je Bajern kaparisao Pepa Gvardiolu kao naslednika. Jup je živeo povučeno u penziji, gledao kako se Bajern menja iz korena kod Gvardiole, potom i kod Anćelotija i sada je prihvatio poziv Rumenigea, Henesa i ostalih da vrati stvari na svoje mesto.

Bajern nije imao pripremljen teren posle otkaza Anćelotiju, vagao je opcije, pregovarao sa Tuhelom, razmišljao čak i o Van Galu, ali je na kraju ubedio svoju trenersku legendu da se prihvati teškog posla.

Hejnkesa će narednog leta naslediti nemački trenerski „vunderkind“ Julijan Nagelsman koji u prethodne dve godine radi sjajan posao u Hofenhajmu. Bajern je odavno pikirao mladu trenersku zvezdu, on se nije protivio, ali je problem bio ugovor sa Hofenhajmom koji nije hteo da ga pusti kada je sezona već počela. Hejnkes je pristao da premosti period do Nagelsmanovog dolaska.