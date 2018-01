Juri Vakulko u epizodi „upoznavanje“: Zašto Partizan, zašto večiti derbi, a zašto Ševa i Milan...

U prvom velikom intervjuu po dolasku među crno-bele Ukrajinac pričao o porukama koje mu šalju Grobari, nadimcima, očekivanjima i kolapsu Dnjepra

(Od izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

Pojam kojim se trguje. Kakav god da je cenjen je na svetskom tržištu. Jedan od zaštitnika našeg fudbala. Bilo da igrači pregovaraju sa Partizanom ili Crvenom zvezdom, saznanje da će biti njegovi akteri često ume da bude odlučujući faktor kod onih koji se tokom pregovora "lome".

Večiti derbi.

Možda je Juri Vakulko imao drugih motiva, međutim, posle samo pet dana u opremi crno-belih zenice mu se šire na pomen okršaja koji bi, kako sad stvari stoje, trebalo da usledi u prvom kolu plej-ofa, početkom aprila.

Da i on oseti šta je to o čemu svet priča pohvalno.

„Na Jutjubu sam i pre potpisa za Partizan gledao dosta snimaka večitog derbija, pogotovo i atmosfere karakteristične za okršaje sa Zvezdom. Reč je o jednom od najvećih rivaliteta u svetu fudbala. Uživo sam posmatrao susrete Šahtjora i Dinama, međutim, vaš beogradski derbi je sigurno bolji. Jedva čekam da budem njegov deo“, priča prvi Ukrajinac u dresu Parnog valjka.

Do okršaja najvećih rivala u nas ima još dva i po meseca, a sudeći prema tome šta se dešavalo u poslednje dve godine jasno je zbog čega ovih dana Grobari ushićeno gledaju ka Vakulku. Nadaju se da će nastaviti seriju golova stranaca u večitom derbijima, jer su za Partizan na poslednjih sedam utakmica pogađali redom Sedrik Gogua, Everton Luiz, Leonardo da Silva Soza (triput), Leandre Tavamba i Sejduba Suma. Između njih se od poentera umešao samo Uroš Đurđević.

„Ako dam gol u derbiju to će garantovano biti najlepši trenutak mog života. Što se navijača tiče, razumem ih, žele da ekipa pobedi svaku utakmicu, u bilo kom takmičenju, čak i kad su prijateljski mečevi u pitanju. To je za nas igrače dobro, brže napredujemo kad su velika očekivanja i konstantan pritisak. Navijači su mi pisali na društvenim mrežama: "dobrodošao u familiju". I čini mi se da je baš tako, da Partizan nije samo klub, nego porodica. Zato ću se truditi da sve te ljude, a dobio sam više od 1.000 poruka na Instagramu od navijača, obradujem golovima i dobrim igrama“.

U Beograd je stigao iznenada. Na neku vrstu probe. Preciznije, provere fizičkog stanja, pošto je još od 20. novembra i završetka prvog dela sezone u otadžbini bio van takmičarskog ritma. Svedoci sa Partizanovih treninga u "Zemunelu" i kontrolne utakmice protiv omladinskog tima uveravaju da je na prečac oduševio saigrače, sruku i članove uprave do te mere da je jedini zaključak bio: "Potpisuj ovoga".

Sad je na njemu da tehničke sposobnosti demonstrira u kontinuitetu i oplemeni igru crno-belih.

„Znao sam da dolazim u veliki klub, bogate tradicije i sjajnih uslova. Prethodno sam dvaput bio u Beogradu sa omladinskom reprezentacijom Ukrajine. Grad je prelep, narod ljubazan, svi su mi na usluzi, žele da pomognu i naravno da mi to prija. A da mi je neko pre mesec i po ili dva, kad su na programu bile utakmice Dinamo Kijev - Partizan, predočio da ću preći ovde, ne bih mu verovao, jer to nisam mogao ni da pomislim, pošto sam igrao u Trećoj ligi za Dnjepar. Inače, ti mečevi su bili zanimljivi, izjednačeni, jedino što su moji sunarodnici imali više sreće“.

Kaže da je imao nekoliko ponuda, pominjali su se zagrebački Dinamo, Rijeka, francuski drugoligaš FC Pariz...

„Partizanova ponuda je bila najbolja za moj napredak. To je ujedno i nešto najlepše što mi se desilo u životu. Došao sam nadajući se da ću ovde osvojiti prve trofeje u profesionalnoj karijeri, dosad za to nisam ima prilike. Moj cilj je da Partizan pobeđuje na svakoj utakmici. I da se dokaže u Ligi Evrope. Zaslužuje to ovaj klub, u njemu žive i rade dobri ljudi. Od prvog dana osećam kao da sam kod kuće. Pomislim ponekad da je prošla čitava godina otkako sam došao među crno-bele, iako sam ovde tek desetak dana. Takva je atmosfera. Nemam utisak da sam novajlija“.

Saigrači su ga prihvatili. Častili su ga i nadimcima. Drugačijim od onog koji je prvobotno osvanuo u ovdašnjim medijima.

„Mislite na "Ukrajinskog Ozila"? Pre dve godine, na početku profesionalne karijere, jedan TV komentator me je tako prozvao, verovatno što ga licem i frizurom podsećam na vezistu Arsenala, ne verujem da je zbog načina igre. Ne smeta mi. Ovde u Partizanu su me zovu Mesut, Ševa, Vaka, Juri... U Ukrajini me svi zovu Vaka, niko po imenu“.

Kad reče "Ševa", objasnio je da ga je legendarni Andrij Ševčenko, sa funkcije selektora A reprezentacije Ukrajine, preporučio svom Milanu.

„Tačno je. Bilo je to pre godinu dana, posle nekoliko dobrih izdanja u dresu mlade reprezentacije Ukrajine. Interesovanje je postojalo, ljudi iz Milana su zvali Ševčenka da pitaju za mene, a on me hvalio. Posle jedne od poslednjih, a svakako najboljih partija za mladu reprezentaciju, priča se proširila. Sećam se da sam dao gol u poslednjem minutu kvalifikacione utakmice za EP, protiv Francuske, za koju su igrali Rabio, Toliso, Korne, Ogustan... Govorilo se tad da me Borusija iz Dortmunda prati i da je slala skaute, mada ne verujem da je odmaklo dalje od početnog interesovanja“.

Uverava da nisu tačne informacije po kojima ga je uprava Dnjepra kaznila sklanjenjem iz tima zbog odbijanja da produži ugovor.

„Moja želja je bila da odem još letos, jer nisam sebe video u Trećoj ligi. U početku nisam igrao, ni dan-danas mi nije jasno zbog čega sam propustio prvih pet, šest kola. Znam samo da su predsednik i direktor rekli "on ne može da igra". Kasnije su se predomislili. Volim Dnjepar, on me je stvorio, ali sam priželjkivao novi izazov. I zato - Partizan“, podvukao je Juri Vakulko.

Pre samo dve i po sezone Dnjepar je bio hit Lige Evrope, dobacio je do finala, čak u njemu bio ravnopravan sa Seviljom, tek u završnici je poklekao (2:3), a sad je u - Trećoj ligi. Kako?

"Nema para. Posle finala Lige Evrope, predsednik nije ispunio finansijske zahteve, ponajbolji igrači, poput Kalinića i Konopljanke, izašli su iz ugovora, a zbog organizacionih i finansijskih problema, klub je prebačen u Treću ligu. Plus su mu zabranjeni transferi. Zato se oslonio mahom na mlade snage, poput mene ili neki starije igrače kao što je Ruslan Rotan, koji je kasnije prešao u Dinamo iz Kijeva“, u kratkim crtama objasnio je pad ekipe iz Dnjepropetrovska Juri Vakulko.

Mnogi smatraju da je Juri Vakulko doveden kao zamena Evertonu Luizu, međutim, njegove karakteristike su daleko ofanzivnije od Brazilca.

„U Dnjepru smo igrali s trojicom vezista iza napadača, a na debiju za Partizan, protiv Gornjika, Marko Jevtović i ja smo bili tandem zadnjih veznih. Bilo mi je teško da se uklopim, pošto sam prethodnu utakmicu odigrao pre skoro tri meseca. Svejedno, moram da budem otvoren za sva mesta u ekipi, a mogu da gudem zadnji vezni u sistemu sa jednim ispred odbrane ili iza napadača, a mogu i da se preselim na krilne pozicije. Najviše mi odgovara kad sam u centrali“, pojasnio je Ukrajinac.

(FOTO: FK Partizan)