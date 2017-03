Juve radi kad svi miruju: Aleks Sandro do 2021! Plata kao Mandžukiću, Kjeliniju i Alvesu

Odbijeni napadi Sitija, Čelsija i Real Madrida

Dok se čeka potpis Paola Dibale, sve je završeno sa - Aleksom Sandrom! Čelnici Juventusa rade kao sat, ništa ne prepuštaju slučaju, pa je tako danas u etar plasirana informacija da je sa brazilskim levim bekom postignut ugovor o produžetku saradnje.

Umesto do 2020. kako je prvobitno bili predviđeno, nekadačnji prvotimac Porta, pristao je da u Torinu ostane sezonu duže. Do juna 2021. Za uzvrat će dobiti povećanje plate, koja će sa sadašnjih 2.800.000 po sezono skočiti na 3.500.000 evra. To znači da će Aleks Sandro biti u rangu Danija Alvesa, Đorđa Kjelinija, Marija Mandžukića i Klaudija Markizija, koji imaju identična primanja. A plus mu na sve to sleduju određeni bonusi u zavisnosti od broja utakmica, golova i trofeja.

Ugovor još nije potpisan, ali je i menažer Aleksa Sandra potvrdio italijanskim medijima da je postignut dogovor sa upravom Juventusa koja je očito pažljivo pratila šta rade konkurenti na evropskom tržištu dok traje pauze usled obaveza igrača u reprezentacijama.

Naime, najpre je objavljeno da Aleksa Sandra želi Pep Gvardiola u Mančester Sitiju - mada valja imati na umu da Građani planiraju i angažman Seada Kolašinca - te da ga hoće još i Čelsi i Real Madrid, ali ovim potezom, kad bude ozvaničen, šampion Italije se osigurao.

Aleks Sandro je leta 2015. došao u Juventus iz Porta za 26.000.000 evra, odlično pokriva kompletnu levu stranu, ne samo kao bek već i krilo, odigrao je ukupno 65 utakmica, dao četiri i namestio deset golova.

(FOTO: Action images)