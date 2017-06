Juve šarmirao Di Mariju smanjenjem plate za 2.000.000

Ali i ugovorom do 2021. godine

Inter je prvi potegao, sokolio se i Milan, ali situacija u Italiji je takva da poslednjih godina svi moraju da spuste pogled kad se pojavi Juventus. Pa tako mediji na Apeninima danas pišu da je torinski gigant dobio naljuće istorijske rivale na Čizmi u trci za potpis Anhela Di Marije. U stvari, bar da je dobio saglasnost argentinskog asa.

Juve je, naime, za Di Mariju spremio ugovor na 7.000.000 evra plus premije. To je manje od 9.000.000 koliko zarađuje u Pari Sen Žermenu. S jednom velikom razlikom: u Parizu mu ugovor traje do 2019, Juve nudi saradnju do 2021. Di Marija će tada imati 33 godine, ali poslednje sezone su nam pokazale da Juve i te kako ima poverenje u stariju gardu fudbalera. A boga mu si i oni umeli da uzvrate dobrim igrama na terenu.

Pitanje je samo da li će Juve uspeti da smekša i PSŽ. Sam rastanak sa Di Marijom neće pariskim Svecima naterati suze na lice, ali obeštećenje je tema. Pisalo se da je Inter navodno spremio 50.000.000 evra za 29-godišnjeg fudbalera, ali otkako su Kinezi ušli na “Đuzepe Meacu“ svašta se piše o Nerazurima. Istina, ni Juventusovi napori da dovedu Di Mariju nisu lišeni prepreka. Dobro je poznato da Juve i PSŽ nisu u dobrim odnosima otkako su Italijani “ćapili“ Kingslija Komana.

Kad su ostale linije u pitanju, mediji danas navode da je Juve spremio 25.000.000 da aktivira Sampdorijinu klauzulu o slobodi Patrika Šika s tim da bi mogli da ga ostave u Đenovi na kaljenju. Razmišlja se i o Baldeu Kejti, Lacio traži oko 20.000.000 evra, taj posa nije izvestan. Šuška se i o interesovanju za Monakovog Fabinja, te Rominog Emersonu Palmijeriju koji bi došao kao zamena za Aleksa Sandra, jer su male šanse da pored Čelsijevih naleta on i ostane u Torinu. Međutim, od Emersona se odustalo zbog njegove teške povrede kolena. Bez adekvatne zamene, nema ni dozvole da Sandro ode.

(FOTO: Action Images)