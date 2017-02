Juventus jednom nogom u finalu Kupa! Dva penala za Dibalu, Gonzalo (ni)je slavio gol, Napoli u velikom problemu (VIDEO)

Damin furiozni 21 minut i pobeda „iz dvojke u keca“ - 3:1

Fudbal je igra u kojoj Juventus uvek pobedi! Bar na Čizmi ova varijacija čuvene izreke važi i može da se primeni u svakoj situaciji! Napoliju će biti potrebno čudo da bi se u revanš meču polufinala Kupa Italije vratio u igru za pehar, jer na krajnji jug Dama sa sobom nosi prednost od 3:1.

Zaboravili su mnoge pristalice Napolija kada su njihovi miljenici poslednji put savladali Juventus kao gosti. A bilo je to pre gotovo šest i po godina. Takođe, teško je setiti se kada je Dama poslednji put pala na kolena. Za one koji ne znaju - još krajem avgusta 2015. godine! I to u svim takmičenjima.

Juventus je nezaustavljiva sila u Italiji i zato je već sada praktično napravila veliki korak napred ka overavanju još jedne duple krune. Napoliju se ne piše dobro, jer u Seriji A već ima 12 bodova manjka u odnosu na Bjankonere, a izgube li i ovaj dvomeč praktično će još jedna sezona biti izgubljena.

Ekipi Mauricija Sarija nije pomoglo ni to što je prvi došao do vođstva i prvi deo igre završio golom Hozea Kaljehona, na asistenciju Lorenca Insinjea. Neto nije mogao ništa, ali ni Napoli u nastavku meča. Doduše, Juventus je loše odigrao prvi deo utakmice. Prilično stegnuto, gotovo neprepoznatljivo. Ali, u nastavku je Napoli lako počišćen.

Bilo je tu sporadičnih napada gostiju, mnogo više tokom prvih 45 minuta. Ali, Juventus je bio mnogo konkretniji u nastavku. I precizniji. Veliku šansu, samo nekoliko trenutaka pre Kaljehonovog gola, propustio je Gonzalo Iguain, kada je dodavanje Kvadva Asamoe poslao malo iznad prečke udarcem s ivice kaznenog prostora. Nešto kasnije i Mario Mandžukić je ispustio ogromnu priliku da rezultat poravna već do pauze, da bi onda i Andrea Barzalji na samom startu drugog poluvremena imao odličan šut. Ali, Pepe Reina je majstorski branio i na velike muke stavljao protivnika.

Međutim, nedugo zatim krenula je Juventusova rapsodija. Doduše, počelo je neodbranjivim udarcem Paula Dibale sa bele tačke, da bi onda sredinom drugog dela Iguain matirao nekadašnjeg saigrača. I baš je njegov gol izazvao malu dilemu, jer je u prvom trenutku izgledalo da se neće radovati, a onda je ipak to, malo, učinio. Ne kao kada bi slavio gol protiv nekog drugog kluba, ali definitivno je bilo male iskrice. Koja će za srce ujesti navijače Napolija.

I kao da sve to nije bilo dovoljno, u 69. minutu Juventus je osigurao trijumf posle fantastične akcije. Iguain je otvorio savršenu kontru Dibali, da bi hitronogi Argentinac uputio nesebično dodavanje Huanu Kvadradu, a njega Reina oborio u nedozvoljenom prostoru. Iako je prvo zakačio loptu, činjenica da Reina nije imao kontrolu nad istom, odnosno to što mu je ona pobegla dalo je materijala za novi jedanaesterac. Jer, da Španac nije startovao Kvadrado bi se našao u prilici da zatrese mrežu. Ovako, to je umesto njega učinio Dibala, na identičan način kao kod prvog gola.

Tu je bio kraj svih Napolijevih nadanja u ovoj utakmici, a pored toga što je Mauricio Sari pokušao uvođenjem Leonarda Pavoletija bar da umanji zaostatak, Juventusova odbrana bila je neporozna.

Revanš meč igraće se 5. aprila na stadionu San Paolo.

(FOTO: Action Images)