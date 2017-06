Juventus udario u zid: Bajern traži 50.000.000 za Kostu, on bi veliku platu, a u Sevilji neobavešteni oko Nzonzija

Stara dama vodi bitke na više frontova

Juventus ovog leta još nije povukao okidač, Stara dama je posle šamara u finalu Lige šampiona svesna da mora da pojača sastav, vodi nekoliko pararelnih bitaka, ali za sada joj ne ide. U fokusu su dva igrača - Stiven Nzonzi i Daglas Kosta. Ali, kod obojice je problem - cena.

Crno-beli pregovaraju sa Bajernom iz Minhena oko Koste. Prema informacijama Skaj Italije Bavarci zahtevaju 50.000.000 da bi prodali svog Brazilca. Što bi vrlo lako moglo da bude prepreka na putu ka realizaciji transfera.

Na sve to - Kosta želi 7.000.000 evra po sezoni, tako da i to opšte nisu mala potraživanja. Bio bi među najplaćenijim igračima Juventusa i Serije A. S obzirom na to koliko je Kosta i kako je igrao prošle sezone, dobro će razmisliti torinski velikan šta da radi.

Tu se problemi Juventusa ne završavaju. Bjankoneri žele i Stivena Nzonzija iz Sevilje. Delovalo je da je to manje-više završen posao, ali Berberi zatežu.

Javio se predsednik kluba iz Andaluzije - Hoze Kastro. Kaže, neobavešten je o dogovoru Nzonzija i Juventusa.

"Ne žurimo nigde. Pregovaraćemo sa Juventusom, ali ne znam da li će to biti ove nedelje. Ne znam za to da je Nzonzi dostigao neki dogovor. Mi želimo da napravimo što je moguće bolji tim i to planiramo da uradimo", rekao je Kastro.

Inače, Sevilja zateže sa cenom i traži 40.000.000 evra za ovog defanzivnog veznog fudbalera. Juventus to pokušava da smanji, kao u slučaju Daglasa Koste.

Ali, ni tu nije kraj aktivnostima Stare dame. Na meti je Federiko Bernardeski iz Fjorentine. Cena je oko 35.000.00 - 40.000.000 evra. Juve navodno sprema ugovor po kome bi Bernardeski zarađivao 3.000.000 po sezoni.

Kao što rekosmo, borba na više frontova.

Inače, Juventus je potpisao novi ugovor sa Mandžukićem i Alegrijem, a otkupljen je Kvadrado. Odavno su kaparisani mladi štoper Kaldara iz Atalante, vezista Bentankur iz Boke Juniors i veliki talenat italijanskog fudbala Rikardo Oroslini iz Askolija. Videćemo ko će od njih već ovog leta zadužiti opremu Stare dame.

Patrik Šik iz Smapdorije bi svakako trebalo da bude prvo pojačanje jer je Juventus pristao na otkupnu klauzulu od 25.000.000 evra.

