„Zvezdi veliki respekt, ali ne znam da se 'štekam', nebitno je da li ćemo gol dati u prvom ili poslednjem minutu“, kaže napadač crno-belih i uz Leonarda najveća uzdanica Grobara pred 153. derbi

Danas slavi rođendan - u subotu veče nada se proslavi pobede u derbiju. U danu kad od familije i prijatelja prima čestitke za napunjene 23 godine, Uroš Đurđević poručuje da je spreman da u 153. prvenstvenom okršaju sa večitim rivalom pomogne Partizanu, ali da je još više voljan da se podredi ekipi.

Makar ne bio junak, iako Grobari netremice gledaju u njegovom i pravcu Leonarda da Silve Soze, projektujući ih u eventualne junake sudara na Marakani (subota, 18.00, TV Arenasport 1).

„Nisam neko ko se u medijima ističe bombastičnim izjavama i provokacijama. Trudim se da budem realan“, smireno počinje Uroš Đurđević intervju za MOZZART Sport, svestan kakav status ima u navijačkim očima.

Zato rezonuje:

„Znam da su velika očekivanja od Lea i mene. U svoje ime ću reći da nikad ne pretim rivalu. Nikad i nisam. Bilo bi neozbiljno da se razmećem pretnjama. Veliki respekt prema Zvezdi. U subotu ću dati sve od sebe da pokažem koliko ih cenim. Nadu mi niko ne može oduzeti. Grobarima mogu da poručim da ću srce ostaviti na terenu, jer ne znam drugačije. Neću štedeti ni sebe ni protivnika. Ne znam da se 'štekam', u svaki duel ću ući maksimalno. U Partizanu sam dobio šansu da pokažem koliko mogu, na meni je da to vratim na terenu“.

Na derbiju se postaje igrač, davno je plasirana i dokazana floskula, pa smo pitali kapitena mlade reprezenztacije ko bi mogao ovoga puta da se nađe u centru pažnje.

„Prošli put je bio Leonardo. Sada može bilo ko u crno-belom dresu. Važan je kolektiv, on rađa junaka. Niko od nas ne može sam da reši utakmicu, moramo svi da zapnemo i preko svojih mogućnosti. Možda neki detalj presudi, videćemo...“

To „detalj“ prevedeno na jezik partizanovaca znači „poslednji minuti“. Minulih sezona Zvezdi su pogocima u završnici utakmica presuđivali Miloš Jojić, Nemanja Kojić i Leonardo (sve pobede), dok je Everton Luiz u nadoknadi vremena prošlog proleća spasao Parni valjak poraza.

„U prvom minutu ili u zaustavnom vremenu, potpuno je nebitno. Jedino je važno da taj gol donese Partizanu tri boda. Normalno je da ovakva utakmica bude stresna, puna je naboja i adrenalina. Zato i jeste utakmica svih utakmica, privilegija je biti učesnik takve svetkovine. Možda je slađa pobeda ako je gol postignut pred kraj utakmice, ali što se mene tiče, minut nije bitan, bitno je da ga Partizan da“.

A Đurđević ih je dao deset u prvenstvu. Čak šest komada spakovao je u gostima. Svaki put kad je bio strelac crno-beli su pobeđivali. Posledično tome, savlada li Filipa Manojlovića...

„Nikad ne prognoziram. Ni rezultat, ni strelce. Nadam se da ćemo se, uz Božju pomoć, radovati posle derbija. Nije bitno da li je 0:1 ili 3:4, važno je da tri boda budu na našem kontu. Zaista nije bitno da li će derbi rešiti Leo, Kića, Mare, Alen, Neca ili možda ja. Važno je da pobedimo, a to ćemo uraditi samo ako budemo pravi. Verujem u moju ekipu, možemo mnogo“.

Razlog za optimizam je dugačka serija bez poraza. Započeta 27. avgusta, traje do danas, oplemenjena sa 17 trijumfa i dva remija. Reklo bi se: pola godine disciplinovanog fudbala pod komandom Marka Nikolića.

„Ta serija se poklopila sa mojim dolaskom u Partizan. Nadam se da ćemo niz nastaviti i u derbiju. Nema razloga da naša nepobedivost bude adut, jer i ekipa Zvezde ima lepu seriju bez poraza. U ovakvim utakmicama ne važi ni tabela, ni forma ni tradicija, već voljni momenata ekipe, odnosno karakter momaka koji će u subotu biti na terenu“.

Zvezda ima bodovnu prednost, međutim, Partizan je sačuvao kompletnu ekipu iz prvog dela sezone, svi nosioci igre su tu, čak je i proširen krug kandidata za prvi tim, između ostalog i zbog odluke Marka Nikolića da u špicu upari Leonarda i Uroša Đurđevića. Očekuje se da upravo njih dvojica budu glavni protagonosti napada crno-belih, mada nije isključeno da i Leandre Tavamba dobije šansu. U nekom trenutku.

„Više puta sam rekao da mogu da igram sa bilo kojim igračem u napadu, na treneru je da odluči. Leo se na obe pozicije sjajno snalazi, to je naš adut više. Tavamba je veoma koristan, može da sačuva loptu, skoči, asistira... Đorđe Jovanović izrasta u odličnog napadača. Tu si i Alen Stevanović, Janković, Kosović, Mihajlović. Imamo veliki izbor za ofanzivnu varijantu, svako može da odgovori zahtevima stručnog štaba. Što bi se reklo, to su slatke muke. Raspoloženje u ekipi je na visokom nivou. Na treninzima pršti na sve strane, jer svi žele da se nametnu stručnom štabu. Ponekad toliko 'zakuvamo', pa se plašim da ne preteramo. Posle dve startne pobede dolazi najvažniji meč za sve nas. Maksimalno sam fokusiran na obaveze koje me očekuju. Jedan derbi je iza mene, znam šta me očekuje“.

Podsetili smo Uroša Đurđevića na njegove reči iz novogodišnjeg intervjua našem poratlu, kad je rekao da „proključaće sve u meni“ pred gostovanje na Marakani. Zato i pitanje – vri li?

„Osećam pozitivnu energiju i pažnju polako pomeram ka suboti. Volim izazove, volim pritisak, volim odgovornost. Ljudi, pa zbog ovakvih stvari se igra fudbal. Pun stadion, prelep ambijent, dva motivisana rivala. Kad krene huk sa tribina mnoge taktike padaju u vodu, tad glava mora da ostane hladna. Pošto je jedan derbi iza mene, mogu da kažem da je lako pričati, jer 'dole' kuva, a u takvim situacijama moraš donositi najbolje odluke za svoju ekipu. Verujte, jedva čekam da počne utakmica“, uzbuđen je Partizanov golgeter.

NAPASTI ILI ČEKATI?

Derbi neće odlučiti prvaka, međutim, činjenica je da bi Partizan trijumfom uneo zaplet u prvenstvenu trku. Otuda se nameće pitanje da li svim oružjem napasti Crvenu zvezdu ili čekati njenu grešku.

„To zavisi od taktike za koju će se opredeliti stručni štab, odnosno šta će šef Marko Nikolić smisliti za utakmicu. Jedni o drugima znamo skoro sve, iznenađenja su gotovo nemoguća. Znam da smo mi napadački orijentisana ekipa, a i Zvezda ima igrače za sličnu formaciju“, smatra Đurđević.

O ZVEZDINIM ŠTOPERIMA

Đurđevićevi direktni rivali biće Zvezdini štoperi, kapiten Aleksandar Luković i novajlija iz Napretka Abraham Frimpong.

„Frimpong je izuzetno brz igrač i zna da igra fudbal. Luković je iskusan, ume da se postavi. Siguran sam da će biti žestoka borba za svaku loptu, svaki pedalj terena. Potrebno je da me moji saigrači proigraju u pravom trenutku, da bih ušao u situaciju da ugrozim gol Zvezde. Ako se ukaže šansa potrudiću se da obradujem Jug“.

