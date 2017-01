Kad Vilander prognozira - igrajte upravo suprotno

Švedska legenda odredila favorite za Australijan open. Kada ćete vi?

Veličina slova A A A

Kada Mats Vilander, poznat i kao veliki „ljubitelj“ lika i dela Novaka Đokovića (mada u poslednje vreme tvrdi da nije tako i da ga sada obožava) prognozira, bolje vam je da ga dobro slušate. Jer kada tako veliki stručnjak odredi favorite, znajte da na tiket treba staviti upravo suprotno.

A za njega najveći favoriti za osvajanje Australijan opena nisu ni Serena Vilijams, niti Novak Đoković! Nije da osvajač sedam grend slemova nije donekle u pravu, pošto i Amerikanka i Srbin nisu u vrhunskoj formi, ali s obzirom na njegov kladilački pedigre za kojeg je malo je reći slab, bolje ga je ne poslušati.

- Izdvajamo iz MOZZART ponude za Australijan open -

Novak Đoković osvaja AO - 2,70

Endi Mari osvaja AO - 2,70

Novak Đoković osvaja AO bez izgubljenog seta - 20,0

Finale Novak Đoković - Endi Mari - 3,30

Novak Đoković i Viktor Troicki ulaze u osminu finala - 5,50

„Smaram da je najveći favorit za osvajanje ovog Australijan opena Endi Mari! Jeste da ga je Novak pobedio u finalu u Dohi, ali mu je to dobro došlo pošto je shvatio da Srbin igra odlično na početku ove sezone. Ali u meču sa pet setova Škot je spremniji jer se videlo u Kataru da Đoković nema dovoljno snage. Što se tiče Serene, koja je uvek bila veliki favorit, sigurno je da može da osvoji Melburn, ali teško. Smatram da postoje veće šanse da ne stigne do trofeja, nego da ga prigrabi. Pred njom je sedam protivnica na putu do titule i smatram da će je jedna od njih zaustaviti“, izjasnio se Vilander.

A ako verujete da Vilander nije u pravu, MOZZART vam za trijumf Novaka Đokovića na AO nudi kvotu 2,70. Ostale igre i kvote za prvi grend slem sezone potražite na mozzartbet.com.

(foto: Action Images)