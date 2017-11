Kada je ser Aleks napustio klupu, klub je bukvalno izgubio interesovanje za fudbal!

Nekadašnji prevodilac Junajteda otkrila ružne detalje iz poslovanja giganta iz Mančestera kojem je sada najvažnija zarada, a ne zadovoljstvo navijača

Ogromna, prevelika lova, milioni, čak i milijarde polako, ali sigurno korumpiraju ovu našu lepu igru - fudbal. Jednostavno, astronomski obrt sredstava privlači raznje njuške kojima je para važnija od svega. Pa i od rođene sreće. Tako zaslepjeni oni uništavaju sve pred sobom, nagrizaju loptanje, ali i institucije, lučnoše najvažnije sporedne stvari na svetu.

A na njihovom putu našao se i Mančester junajted. Nisu se za džabe bunili navijači kada je američki milijarder Malkolm Glejzer kupio kontrolni paket akcija, pre nekoliko godina. Buna je nastavljena do danas, a koliko su istinski fanovi Crvenih đavola u pravu, odlično govori izjava bivšeg zvaničnog prevodica Junajteda, Debore Gomez.

"Nakon što je ser Aleks Ferguson napustio klupu, klub je bukvalno izgubio interesovanje za fudbal. Lova, lova i još jednom lova! Važno je da MJ puni kasu i to je to. Sve ostalo je nebitno! Kad odlučuju kog će igrača kupiti prvo se pitaju koliko on može da donese zarade. Na Old Trafordu više ne razmišljaju kako da donesu radost navijačima , već kako da im uzmu pare! Najdrastičniji primer je Anhel Di Marija koji je doveden samo zbog toga što je studija pokazala da će se prodati dosta njegovih dresova u Argentini. Naravno, on je bio veoma nezadovoljan kada je shvatio zbog čega je doveden, a to nisu bile pobede i pehari. .Jedino ih je interesovalo koliko će zaraditi od njegovih dresova.", otkrila je Debora Gomez.

Anhel Di Marija je došao u Mančester junajted 2014. iz Real Madrida za 59,7 miliona funti, a njegov dres je bio najprodavaniji u celoj Premijer ligi te sezone.

