Kada Klop otvori dušu o milionima i basnoslovnim ciframa

Nejmar - 222.000.000 evra. Pa čak i ta otkupna klauzula deluje kao da su je ljudi u Barseloni postavljali ne verujući ni u malom mozgu da će neko da je plati. Kao da su zažmurili, pa udarili po tastaturi. I šta ispadne.

I onda dođe Pari Sen Žermen i to plati.

Zašto neko ne bi platio čitavih 300.000.000 evra za Lea Mesija, koliko je njegova klauzula? To se pita i Jirgen Klop koji deluje kao da mu je preko glave i transfera i miliona i cifara. Jednostavno, smučilo mu se sve, pogotovo kada ima u vidu jurnjavu Barsleone za njegovim Filipeom Koutinjom.

Klop je govorio o svemu tome i probao da da svoje viđenje poremećenih stvari posle transfera Nejmara.

"Vrlo je jednostavno. Do sada je sve to delovalo nemoguće. A onda na listi otkupna klauzula Mesija - 300.000.000 evra. Sada i to deluje moguće da se plati. To je ranije bila iznenađujuća suma. Postavili su je odokativno, slulčajno. Mislim - ko bi platio 300.000.000 evra? A sada se događaju takve stvari", kaže Klop.

Sve ovo što se događa stavlja Klopa u situaciju preispitivanja.

"Ne znam ni da li je ovo sve u redu... Nijedan trener ne traži ovako nešto. To se odlučuje na drugim nivoima i sada je on očigledno igrač PSŽ-a. Jednostavno rešenje mogao bi da bude - pravilo, zakon. Gde želimo da idemo i gde će se ovo zaustaviti?", kaže Klop.

Nemac je potom probao da ponudi rešenje za ovu maniju koja je nastala.

"Najveći klubovi mogu da odlučuju o tome, gde žele da postave limit. Da li je to 150.000.000 ili 550.000.000 evra, i onda niko ne bi mogao da se žali. To je sada tema kada se desilo nešto što nikada ranije nije".

Klop kaže da je fudbal mnogo više od potpisivanja fudbalera.

"Volim fudbal zato što nas sve čini jačim. Možeš da praviš, razvijaš tim. To je ono što volim kada je sport u pitanju. Te herojske priče, ta je bolja od svih drugih i tako dalje. Ne mislim da je Nejmar imao takvu vrstu ideje. Oni su samo ponudili novac i završili posao".

Podatak za kraj i razmišljanje, poslednja vest kaže da Real Madrid u novom ugovoru Iska postavlja otkupnu klauzulu od 700.000.000 evra.

Lepo pita Jirgen, kuda sve ovo ide?