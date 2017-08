Kada me je Marko Nikolić pozvao, odbio sam sve druge opcije! On mi je kao otac

Malo interesantnih podataka o napadaču Videotona Ezekjelu Hentiju

Nije prošlo mnogo kako je stigao u Videoton, a prema ocenama tamošnje javnosti nigerijski napadač Ezekijel Henti brzo je postao miljenik navijača. Videćemo ga na delu već protiv Partizana u plej-ofu za Ligu Evrope, a sam napadač ističe da je u Videoton došao najviše zbog trenera Marka Nikolića.

"Ne iznenađuje me da me navijači vole. Kada sam došao ovde trenirao sam vredno, dva puta dnevno, da bih bio na fizičkom nivou kao ostali. Znam trenera zato što smo radili zajedno u Olimpiji. Srećan sam što sam stigao ovde. Kada me je Marko Nikolić pozvao, odbio sam sve druge opcije. Čak i one koje su došle od ozbiljnih imena. Ali ja sam želeo da dođem ovde. To je bila najbolja opcija za mene", kaže Henti koji je u karijeri bio deo mlađih kategorija slavnog Milana.

Nigerijac je potom podrobnije objasnio svoju konekciju sa novim-starim trenerom.

"On nije samo trener, on mi je kao otac. Čovek koji poštuje igrače, koji je jako važan za mene. Ako se ponašaš samo kao trener, nisi blizak sa igračima. On nije takav. On je uvek tu za svoje igrače, brani ih i može baš mnogo da mi pomogne u razvoju karijere".

Prolazak u grupnu fazu Lige Evrope bio veliki uspeh za njega.

"Nikada nisam igrao tamo, tako da bi to bilo najveće dostignuće u mojoj karijeri do sada. Samo nam Partizan stoji na tom putu, tako da moramo da budemo veoma oprezni kada je taj dvomeč u pitanju. Borićemo se kao tim za prolazak dalje".

Kaže, san mu je da zaigra za jedan od najvećih klubova na svetu, ako ne i najveći.

"Moj veliki san je Real Madrid, moj omiljeni klub. Cilj mi je da budem što bolji igrač u prvenstvu i da pomognem ekipi da odemo u Ligu Evrope kako bih se pokazao na najbolji način. I ostaje nada i san da ću jednog dana zaigrati za Real", kaže Henti.

Videoton u četvrtak gostuje Partizanu od 21 čas u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope.