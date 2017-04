Kada se dva džentlmena nađu u ringu...

Poslednje zagrevanje za meč godine između Klička i Džošue

Veliki bokserski mečevi dugo su predstavljali vrhunac sportskih događaja. Posebno u najtežoj kategoriji.

Malo koji sport je mogao da iznedri takve spektakle, počevši od najranijih dana plemenite veštine, preko zlatnog perioda koji su obeležili Ali, Frejzer i Formen, pa sve do "razbijača" iz devedesetih predvođenih Majkom Tajsonom. A onda su došla braća Kličko i po mišljenju mnogih ljubitelja,"ubila" plemenitu veštinu. A to su postigli neverovatnom dominacijom i stilom borbe koju laici jednostavno ne vole. Narod više voli da se borci dobro razmašu, da pukne nokaut i to je to. "Cerebralni boks" braće Kličko malo ko shvata i ceni.

Cenili ili ne, Vladimir Kličko sa svojom 41 godinom i dalje predstavlja simbol teškašaša i kao takav u nedelju od 23 časa po srednjoervopskom vremenu pokušaće da vrati šampionske pojaseve koje je izgubio u veoma bledom izdanju prošle godine protiv Tajsona Fjurija. Ovaj je u međuvremenu batalio boks, pa se sada vratio, zbog čega su mu oduzete sve titule.

U nedelju od 23 časa na krcatom stadionu Vembliju (u roku od nekoliko minuta prodato je svih 90.000 ulaznica od kojih su one za najprestižnija sedišta koštalo i do 20.000 funti) Ukrajinac odmerava snage sa IBF prvakom, snažnim i mladim Britancem, Entonijem Džošuom.

Biće to sudar dva prava sportska džentlmena, boraca koji se pre meča nisu upustili u klasičnu pljuvačinu. Šta više, poštovanje je moglo da se vidi i na današnjem otvorenom treningu na Vembliju.

"Kličko i ja smo na takvom nivou da nam ne treba međusobno vređanje.", objasnio je sve u pnekoliko reči Džošua, "Bilo je suđeno da se ovaj meč dogodi. Osećalo se da ovoj težinskoj kategoriji to treba. Ja ovo ne radim samo zbog sebe, nego i zbog industrije. "

Procene su da će ovaj supermeč doneti oko 50.000.000 funti čiste zarade, od čega će 30.000.000 podeliti kampovi dva borca.

"Nemam nikakav pritisak koji sam ranije osećao. Bio sam kao hrčak koji trći u krug jer sam godinama morao da branim šamspionske pojaseve. Sada sam slobodan čovek i kao takav dočekujem meč sa Džošuom kojim ću pokazati svima kakav sam borac. Hoću sebe da impresioniram! Ovo je moja šansa, moja prilika, moja opsesija! Nimaklo se ne šalim, napunio sam se i psreman sam!", jasan je ukrajinski kolos.

