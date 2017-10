Prvo mesto na WTA listi koje je Garbinje Muguruza nedavno prigrlila ponovo će, po svemu sudeći, promeniti vlasnicu. I to još ove sedmice

Kada mačke nema, miševi kolo vode. A u slučaju vrhunskog ženskog tenisa ova izreka bi glasila: Kada Serene nema...

Borba za vrh piramide vodi se bukvalno otkako je Angelika Kerber, zahvaljujući Sereninim lošim rezultatima i malo odabranih turnira, preuzela krajem prošle godine prvo mesto na svetskoj lestvici. Nemica se nekako probila pored snažne Amerikanke koja je potom odmah na početku 2017. osvojila titulu na Australijan openu i vratila se tamo gde i pripada - na sam vrh.

Sudbina je ipak htela da se Kerberova vrati na prvu poziciju, trijumfovala u Melburnu, pošto je Serena objavila da je trudna te da se povlači do daljeg. Mlađa sestra Vilijams je u međuvremenu rodila ćerku, a na prvoj poziciji svetske lestvice izmenila su se još dva lica - Karolina Pliškova i Garbinje Muguruza.

Ali one nisu jedine koje su tokom sezone ili sada pretendovale na tu poziciju. Najluđe je bilo u vreme US opena kada je njih čak osam moglo da se probije do trona, i to Pliškova, Halep, Svitolin, Konta, Kuznjecova, Muguruza, Voznijacki i Venus Vilijams!

Sada, na kraju sezone situacija je manje dramatična, barem što se tiče teniserki koje pretenduju na vrh, ali promena se može uskoro dogoditi. I to već ove sedmice ukoliko se nekoliko stvari poklopi.

Prva se dogodila, a to je ispadanje Muguruze u prvom kolu prestižnog turnira u Pekingu, koja je tako otvorila vrata Karolini Pliškovoj, Simoni Halep i Elini Svitolinoj. Upravo zato i treba ispratiti ove tri teniserke narednih dana, pošto će biti dodatno motivisane. A to je za sportsko klađenje veoma važna informacija. Nema na čemu... barem dok se ne vrati mama Serena, a onda će sve ponovo doći na svoje mesto.

(foto: Action Images)