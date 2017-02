Kajri kao Molder: Zemlja je ravna!

Tako tvrdi bek Kavalirsa čime je otkrio da je deo sve šire zajednice "teoretičara zavere"

Jedan od najboljih plejmejkera na svetu, Kajri Irving nije završio univerzitet Djuk, iako je tamo proveo dve godine. Imao je važnije stvari na umu od obrazovanja, a to je draft za NBA na kojem je 2011. bio prvi pik.

Momak koji je rođen pre 24 godine u Australiji, tačnije Melburnu očigledno ne haje previše za "klasično" obrazovanje koje je puno "rupa i zabluda", čega je svestan svako ko iole drži do sebe. Plej aktuelnih šampiona NBA ide pak nešto "dublje" u ovoj borbi sa vetrenjačama, tvrdeći čak i da je Zemlja ravna!

"To nije čak ni zavera. Zemlja je ravna, zemlja je ravna, zemlja je ravna!", podelio je Kajri mišljenje sa fanovima preko podkasta (audio i video zapis koji se distribuira preko interneta) Klivlenda, "Toliko puno rupa ima u našoj istoriji... Nekada su me te stvari plašile, ali me je uvek vuklo to da na sve postavljam pitanja. Tako sam pitao sebe da li je Zemlja ravna ili okrugla. Mislim da bi to svako trebao da prouči! Godinama su nas učili da je Zemlja okrugla i mi smo poverovali. Ali, ako stvarno razmisliš, pogledajte pejsaže, način na koji putujemo, krećemo se. Da li zaista možeš da zamisliš da se svi rotiramo oko Sunca i da su sve te planete poređane, okreću se po utvrđenim pravilima i vremenima, upravne jedne na druge? Ma, šta se dešava sa tim planetama!?"

Njegovi saigrači koji su učesvovali u snimanju ove emisije, Ričard Džeferson i Čening Fraj su ostali bez reči, Kajri se ipak nije tu zaustavio:

"Kažem vam, istina je pred našim očima. Lažu nas! Sve što pošalju u svemir, ili nam barem pričaju da šalju, nije se vratilo. Nigde nema konkretne informacije osim one koje nam serviraju. Usmeravaju nas kako da mislimo i ponašamo se. A istina je tamo negde! Samo je potrebno da je potražite, kao što ja činim. Sve što su bacili pred mene, sve te informacije otkrio sam da su samo obična fasada! Sve to žele da poverujem da je istina, bila ona to ili ne. Ali sada postoji određeni aspekt života o kojem želim da pričam. To je pravi put kako postati kompletan pojedinac sa potpunom slobodom mišljenja. Da li razumete šta vam govorim?"

Razumete li Vi o čemu Kajri priča?

(foto: Action Images)