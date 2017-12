Kakav igrač: Nidam rasturio Megu simultankom! Cedevita nastavila seriju...

Pobedu nad Partizanom u prošlom kolu, Mornar je večeras potvrdio trijumfom nad Megom u Baru - 87:83. A apsolutni junak večeri je neverovatni Amerikanac Derek Nidam koji je protiv Mege odigrao simultanku...

Iako je Mega u Baru vodila i sa 14 poena prednosti, Mornar je predvođen nezaustavljivim Nidamom održavao prikljuačk i u drugom poluvremenu došao do preokreta. Domaćin je do kraja odžavao prednost iako mu je Mega konstantno duvala za vratom i zaostajala samo nekoliko poena.

Čudesni Derek Nidam je odigrao partiju sezone. Postigao 36 poena za isto toliko minuta na parketu. Za dva je šutirao 6/11, za tri poena 7/11, penale 3/4. Imao je šest skokova i tri asistencije. Bio je nerešiva engima za odbranu Mege...

Check out the ball handling skills by Derek Needham of @MornarBar! #ABALiga #MORMEG pic.twitter.com/7h9UBl5Xlp