Kakav meč na Old Trafordu: Vidić izgleda bolje nego ikad i bije glavom kao nekad! (VIDEO)

Legendarni srpski defanzivac u svom stilu zatresao mrežu u revijalnoj utakmici na Teatru snova

Karijera je prošla, ali se to kod Nemanje Vidića ne prepoznaje. Srpski legendarni as izgleda bolje nego ikad, a danas je pokazao i da je u stanju da postiže golove baš kao što je to činio pre nekoliko godina u dresu Mančester junajtedom. Da je osćaj još uvek tu, Vidić je pokazao u revijalnoj utakmici u organizaciji Majkla Kerika, između Mančester junajteda '08. i Kerikovog Ol Star tima, kada je glavom krunisao fantastičan centaršut Rajana Gigsa iz kornera u 28. minutu.

Vidić je naravno bio u startnih 11 ekipe Mančestera koja se 2008. godine popela na krov Evrope zajedno, a kompletna postava je izgledala ovako: Van der Sar – Braun, Vidić, Ferdinand, Evra – Park, Kerik, Skols, Flečer, Gigs – Runi.

Na klupi za rezervne igrači su bili: G. Nevil, Silvestre, Kerik, Hargrivs, Berbatov i Saha.

Sa druge strane na megdan su izašle zvezde koje je lično Kerik izabrao, a njihov tim je glasio ovako: Given – Salgado, Karager, Teri, Abidal – Sedorf, Mendijeta, Sena – Oven, Kin, Daf.

Rezerve su činili: Brus, Kapdevila, F. Nevil, Garsija, Sinkler i Guđonsen.

